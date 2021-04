RWS Bagartorp söker lärare i hem- och konsumentkunskap - Raoul Wallenbergskolorna AB - Grundskolelärarjobb i Solna

Raoul Wallenbergskolorna AB / Grundskolelärarjobb / Solna2021-04-12Nu bygger vi lärarteamet för vår nya skola.Raoul Wallenbergskolan Bagartorp - den nya högstadieskolan i norra Solna - växer nu lokalmässigt fram dag för dag. Just nu pågår arbete med skolans inredning.Nu börjar vi bygga det Team av medarbetare som ska göra RWS Bagartorp till ett lärcentrum för kunskaps- och karaktärsutveckling "Skolan mitt i byn". Rektor är rekryterad och kommer att annonseras inom kort. Nu söker vi lärare som ska bygga upp institutionen för ämnet hem- och konsumentkunskap.Inom RWS satsar vi hårt för att lyfta undervisningen i hem- och konsumentkunskap till höjderna. Vi har exempelvis ett flertal elever som önskar fördjupa sig i matlagningens ädla konst och därför söker vi en lärare som kan motsvara de högt ställda förväntningarna. Vi kommer att ha förstelärare som driver utvecklingsprojekt tillsammans med alla lärare i de olika årskurserna som undervisar i ämnet. Vår ambition är att utveckla undervisningen både på bredden och på djupet. Alla elever - både de som behöver särskilt stöd och de som behöver utmaningar för att nå spetskunskaper i ämnet - ska få en gedigen undervisning i hem- och konsumentkunskap med möjlighet att utveckla sina förmågor.Raoul Wallenbergskolorna (RWS) är en friskolekoncern under stark utveckling. Vår verksamhetsidé är att erbjuda elever och vårdnadshavare en sammanhållen skolgång från förskola till grundskolans årskurs 9 och så småningom även gymnasium. Vår vision är "att bidra positivt till utveckling av svensk skola och därmed Sverige" och vi vill vara en positiv kraft i den framtida samhällsutvecklingen, både lokalt och nationellt. RWS har en klar värdegrund och vi inspireras av Raoul Wallenberg och hans gärning. Ledorden är ärlighet, medkänsla, mod och handlingskraft. Vi arbetar dagligdags för att dessa ledord ska genomsyra allt som sker i våra skolor. Inom RWS "brinner vi för att göra positiv skillnad för varje enskilt barn och elev" (vår mission). Våra skolor ska därför ge varje enskild elev bästa tänkbara start i livet, både kunskapsmässigt och karaktärsmässigt.Raoul Wallenbergskolan Bagartorp, Solna är en skola som nu byggs och som öppnar i augusti 2021. Det är en högstadieskola med fyra parallella klasser i varje årskurs. Skolan kommer vara systerskola till RWS Järvastaden (F-6) och RWS Bromma (F-9) och våra övriga tre grundskolor och nio förskolor inom RWS.Vem är du?Vi söker en skicklig, drivande och engagerad legitimerad lärare i hem- och konsumentkunskap som, liksom vi, brinner för att göra positiv skillnad för olika typer av elever - både de som är i behov av särskilt stöd och de som behöver stora utmaningar. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du är en person som från djupet av ditt hjärta brinner för att ge ungdomar en god start i livet. Du är en god ledare och förebild som ger eleverna den inspiration de behöver för det goda lärandet. Du har lärarbehörighet i ditt ämne för högstadiet. Med god didaktisk förmåga, goda ämneskunskaper, en tydlig struktur och med en varierad undervisning som är anpassad utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att varje enskild elev ska nå sin fulla potential. Du ser dokumentation och bedömning av elevernas kunskapsutveckling som en självklar del i ditt arbete.Du ser det också som en spännande utmaning att tillsammans med vår blivande förstelärare i hem- och konsumentkunskap och övriga lärare i ämnet vara med och utveckla undervisningen i våra skolor till något alldeles speciellt.Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% med 6 månaders provanställning. Tillträde i början av augusti 2021.Låter det som spännande uppdrag, som passar dig? Läs mer om oss på www.raoulwallenbergskolan.se Sök tjänsten genom att fylla i ansökningsformuläret och bifoga ditt CV och personliga brev. Skicka din ansökan så snart som möjligt. Intervjuer kommer genomföras löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag är 25 april.Har du frågor om tjänsten inom RWS är du välkommen att kontakta vice VD Eva Arfwedson per email eva.arfwedson@rws.se 2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-04-25Raoul Wallenbergskolorna ABBagartorpsringen 2017065 Solna5684568