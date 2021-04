Rutsborgskolan i Bjärred söker lärare i fritidshem/fritidspedago - Lomma kommun, Rutsborgskolan - Förskollärarjobb i Lomma

Lomma kommun, Rutsborgskolan / Förskollärarjobb / Lomma2021-04-13Lomma kommun erbjuder en attraktiv och trygg livsmiljö mitt i Öresundsregionen. Här vill människor leva, verka och utvecklas. Vi värnar om invånarna, miljön och havet. Lomma kommun står för utveckling och hög kvalitet.I Lomma kommun arbetar vi med en värdegrund som utgår från orden öppenhet, respekt och ansvar. Vår värdegrund ger uttryck för ett synsätt som guidar våra medarbetare i vardagen. Engagerade medarbetare driver utvecklingen framåt och gör Lomma kommun till en arbetsgivare som stimulerar glädje och engagemang. Välkommen att arbeta tillsammans med oss!Rutsborgskolan har cirka 490 elever i åk F-9 och våra lokaler är delvis nybyggda och i övrigt uppfräschade. Våra elever lyckas väl i skolan och deras upplevelse av trivsel och trygghet får mycket goda resultat i mätningar. Skolan har ett samarbete med Malmö FF och deras fotbollsakademi.Personalstyrkan har ett härligt engagemang och vi trivs tillsammans på Rutsborgskolan. Omtanke, trygghet men också glädje och mycket humor präglar stämningen på skolan!2021-04-13Vi söker dig som vill vara med och bidra till vår fortsatta och spännande utveckling av fritidshemsverksamheten F-3. Som fritidslärare hos oss arbetar du i samverkan med lärare, håller i rastaktiviteter samt planerar, genomför och utvärderar fritidshemsverksamhet tillsammans med goa' kollegor.I tjänsten ingår ansvar för undervisning i fritidshemsverksamhet samt samverkan med grundlärare.På Rutsborgskolan är vårt mål att skapa en hälsofrämjande skola. Hit ska eleverna komma för att de trivs och för att de tycker att det är spännande och kul att lära sig nya saker. Är det ett mål och en resa du vill dela med oss?Vi tänker att barnens bästa är framtidens bästa. Kan du bidra i vårt arbete med att verkligen skapa det bästa för barnen? Då kanske det är just du som blir en del av vår fantastiska skola!Vi arbetar lösningsfokuserat och letar efter varandras styrkor och resurser. Som en del av vårt arbete med att vara en hälsofrämjande skola innehåller varje skoldag möjligheter till rörelse och pulshöjande aktiviteter.Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem. Du brinner for att utveckla undervisningen, är bra på att leta efter styrkor hos kollegor och elever samt tror på idén att rörelse främjar mående och lärande. Du är beredd att vara den lärare som eleven behöver.Vi ser fram emot att få just dig som var nya kollega så skynda dig att söka då vi använder oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!ÖVRIGTTillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning.Som medarbetare i Lomma kommun erbjuds du friskvårdsbidrag. Att kombinera arbete med föräldraskap är en självklarhet för oss.Lomma kommun arbetar för lika rättigheter och möjligheter som motverkar diskriminering. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. I Lomma kommun är alla lika unika!I Lomma kommun har vi valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till 0771-693 693.Varaktighet, arbetstidHeltid. TillsvidareanställningEnligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-12Lomma kommun, Rutsborgskolan5689052