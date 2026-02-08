Rutinerad kock till Jinx Foodtruck
M Dryck & Konsult AB / Kockjobb / Göteborg
2026-02-08
Vill du jobba med Bastardize Asian Streetfood?
Tänk dig att du står i Ho Chi Minh City, sökande efter restauranger och du ser några platsstolar utanför ett "Hål i väggen ställe". I samma tanke går en Ur-göteborgare i regnet in genom tobaksaffären på Kungstorget för att köpa grov lössnus. Precis när han kommer in i affären kommer ett "Hallå eller".
I över tio års tid har man på Magasinsgatan haft långa köer för att serera Bao Buns & Thaicos. Här jobbar du i högt tempo och med större volymer, samtidigt som du har ett bemötande med gästerna på en casual nivå. Hur som. Du älskar människor, ha skoj, kan laga mat, planera schyssta menyer med "situationstecken" och servera grymt smakrik mat i snygga take-away lådor. Det är Jinx-style.
Filmen och storyn säger mer än texten
TJÄNSTEN I KÖK Det här är en kreativt roll som sätter stort fokus på att du är duktig på planering, struktur och utförande. Samtidigt som du gillar att servera mat från Asien. Vi är ett litet team, där det handlar om att jobbat tillsammans och framåt. Vårt största fokus är gästerna och deras upplevelse.
Vi tror att du har några års erfarenhet kockjobb, gillar asiatisk matlagning eller är öppen för att lära dig, är ansvarstagande och gillar att samarbeta med dina kollegor.
Du har
• Grunderna i ett köksarbete - Har ordning och reda när du jobbar, eller som fransmännen kallar det Mice-an-place - Har relevant utbildning eller tidigare erfarenhet inom kök - HACCP utbildning är ett krav - Maskeringstejpen och tuschpennan med dig
Framtiden ser vi att du ska kunna växa i en driftsroll och leda dina kollegor framåt, beställa varor och skriva schemat.
DET HÄR FÅR VI - Positiv och energirik kollega - Dig som vill byta erfarenheter och lära dig/oss mer inom Asiatiska köket - Tar ansvar under ditt arbetspass och får gästen att vänta minimalt - Har en social kompetens och en gästvänlighet. Enkelt sagt. Du gillar att tjöta med andra människor.
DET HÄR FÅR DU Förutom att arbeta på ett av Göteborgs hetaste och trendigaste Streetfood häng de senaste tio åren och kunna lära dig enorm mycket inom matlagning, gästservice och kvalitet så är det dessa med formella saker som gäller
• Vi tillämpar personlig lönesättning efter kunskap, erfarenhet och ansvarsområde - Vi har kollektivavtal - Försäkringar på arbetsplatsen - Pensionsspar via FORA
Tjänsten är en tillsvidareanställning där det tillämpas 6 månades provanställning. 100%. Här jobbar vi dagtid på ett rullande schema måndag till söndag. Tillträde 1 april
Förutom Jinx Foodtruck, driver vi även Jinx Empire och Jinx Dynasty.
#kock #asianfusion #jinxdynasty #merkorianderänpercelander
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare M Dryck & Konsult AB
(org.nr 559071-6857), https://jobb.progressioswe.se
GÖTEBORG
Arbetsplats
