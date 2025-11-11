Rutinerad fordonstekniker/mekaniker med intresse för transmission
Autocirc Scandinavian Powertrain AB / Maskinreparatörsjobb / Stenungsund Visa alla maskinreparatörsjobb i Stenungsund
2025-11-11
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Autocirc Scandinavian Powertrain AB i Stenungsund
Rutinerad fordonstekniker/mekaniker med intresse för transmission - Bli transmissionsspecialist hos oss på Autocirc Scandianavian Powertrain!
Hos Autocirc Scandianavian Powertrain får du inte bara en karriär inom fordonsindustrin - du blir en del av ett engagerat team som drivs av kvalitet, kundfokus och hållbarhet. Vi tror på att utveckla våra medarbetare och skapa en arbetsmiljö där du kan växa, må bra och göra skillnad - varje dag.
Om rollen
Som transmissionsspecialist arbetar du i vår produktion tillsammans med ett erfaret och kunnigt team. Du är en viktig nyckelspelare i den dagliga produktionen men kommer även vara ett stöd för dina kollegor i komplexa felsökningar och analyser. Du stöttar vår projektledning vid analys av nya produkter, processförbättringar etc.
Rollen innebär viss kundkontakt, både via telefon och personliga möten, där du med din expertis hanterar tekniska problem och lösningar på ett tydligt och förtroendeingivande sätt.
Vem är du?
Vi söker dig som har/är:
Erfarenhet från tekniskt arbete med fordon och gärna drivlineteknik (personbil, tunga fordon, marin, entreprenad eller truck).
Teknikintresse:
Du har god förståelse för mekaniska system (mekanik/hydraulik/elektronik) samverkar och kan läsa instruktioner på svenska och engelska.
Kunskap och intresse och helhetsförståelse för hur fordon är konstruerade och fungerar.
Intresse för problemlösning och hög förmåga att själv söka information.
Förstå tekniska instruktioner och teknisk dokumentation.
Noggrann och strukturerad: Du utför ditt arbete med hög precision och har ett öga för detaljer.
Ansvarstagande: Du tar initiativ och ser till att arbetet blir utfört i tid med hög kvalitet.
Teamspelare: Du trivs med att arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö. Dina kollegor är också dina kunder.
B-körkort
Flytande svenska i tal och skrift, samt god engelska
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder dig en spännande och utvecklande roll i ett företag som satsar på hållbarhet och innovation inom fordonsbranschen. Hos oss får du:
Intern utbildning (med ett stort mått av egenstudier och nyfikenhet) inom de produkter som vi har i produktion.
En viktig roll i ett kompetent och engagerat team, där alla bidrar och samarbetar för att optimera processerna och jobbar aktivt med vårt förbättringsarbete.
Kontinuerlig utveckling med stort egenansvar.
Kollektivavtal (Teknikföretagen/IF Metall) och goda arbetsvillkor.
Ansök senast 30 november
Känner du igen dig i beskrivningen? Då vill vi gärna höra från dig! Skicka in din ansökan senast den 30 november till jobb@scandpowertrain.se
.
Autocirc Scandianavian Powertrain strävar efter jämställdhet och mångfald - vi välkomnar alla sökande och värdesätter de perspektiv som olika bakgrunder tillför vår verksamhet.
Har du frågor om tjänsten eller oss som arbetsgivare? Tveka inte att kontakta oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: jobb@scandpowertrain.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autocirc Scandinavian Powertrain AB
(org.nr 556130-9526)
Lärlingsgatan 1 (visa karta
)
444 32 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
General Manager/HR
Jenny Linde jenny.linde@scandpowertrain.se 0303-727895 Jobbnummer
9598780