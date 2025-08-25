Rusta Nordby söker säljare med ansvar för varumottagning!
2025-08-25
Vi behöver en ny säljare!
Brinner du för detaljhandel? Drivs du av de utmaningar som finns i ett varuhus? Då är det dig vi behöver till vårt team. Till vårt varuhus i Nordby söker vi nu en säljare med ansvar för vår varumottagning. Tjänsten är en tillsvidareanställning på deltid (30 t/v) med inledande provanställning på sex månader och start 1 september. Det vore jättekul om du vill vara med och utveckla Rusta tillsammans med oss!
Din roll
I rollen som säljare med ansvar för varumottagningen ingår man i varuhusets ledningsgrupp tillsammans med varuhuschef och ställföreträdande varuhuschef. Du ansvarar för samtliga arbetsmoment och rutiner som innefattar varumottagning, påfyll och varuflöde. Du kommer leda och delegera arbetsuppgifter till medarbetare. I övrigt kommer du vara delaktig i allt övrigt varuhusarbete. Arbetet i ett Rusta-varuhus är fartfyllt, varierat och roligt. Ingen dag är den andra lik! Du kommer att arbeta med och ta ansvar för olika typer av uppgifter varje dag.
Ditt ansvar som säljare:
* att alltid sätta kund- och försäljningsfokus som första prioritet och att bidra till att uppnå och överträffa varuhusets försäljnings- och lönsamhetsmål
* att arbeta effektivt med kassaarbete, varuhusexponering, prissättning, lagerhantering och påfyllnad (inkl. inventeringar)
att hålla ordning och reda
Framförallt är du en person som trivs med ett högt tempo och som vill utvecklas i din roll som säljare hos oss på Rusta. Du gillar att skapa ordning och reda och har ett strukturerat arbetssätt. Du har lätt för att ta till dig och förmedla information och har ett coachande förhållningssätt till dina kollegor.
Våra värderingar
Rusta står för värderingarna Enkelhet, Mod, Engagemang och Tillsammans. Värderingarna stärks genom att alla medarbetare har varit med i arbetet med att identifiera och forma dem. De ska fungera som styrmedel vid sidan av vision och affärsidé samt som kompass och vägledning i det dagliga arbetet. Med hjälp av dessa ska Rusta klara sin fortsatta expansion och tillväxt utan att tappa sitt ursprung, fokus eller flexibilitet.
Sätt igång och ansök!
Låter det här som en tjänst för dig? Sök redan i dag, ansökningarna behandlas löpande. I samband med denna rekrytering samarbetar Rusta med Retail Staffing. För att uppfylla kraven i GDPR samt kunna hålla en god kommunikation med våra sökande tar vi emot ansökningar digitalt via annonsen, inte via e-post.
Vi använder oss av ett personlighetstest som en del av urvalsprocessen. Testet mäter egenskaper som är viktiga för arbetet, och ser till att alla sökande bedöms på samma sätt. Testet tar ca 15 min att fylla i och är en förutsättning för att gå vidare i urvalsprocessen. Går du vidare i rekryteringen så använder oss av digital referenstagning som slutsteg. Som en del av rekryteringsprocessen för tjänsten Säljare genomför vi en bakgrundskontroll på alla externa rekryteringar innan anställning kan bli aktuell. Vi använder bakgrundskontroller från SRI. Här kan du läsa mer om hur en bakgrundskontroll går till: Vanliga frågor och svar om bakgrundskontroller
Välkommen att registrera CV och personligt brev!
Rusta är detaljhandelskedjan som erbjuder ett brett sortiment av hem- och fritidsprodukter till överraskande låga priser. Vi vill att våra kunder ska känna sig välkomna, bli inspirerade och tycka att det är roligt att handla hos oss. På Rusta gör vi det lätt för många människor att köpa produkter av god kvalitet till bästa pris. Det första varuhuset öppnades 1986 i Gävle och idag har Rusta över 200 varuhus i Sverige, Norge, Finland och Tyskland.
Rusta arbetar långsiktigt med att öka medvetenheten kring socialt- och miljömässigt ansvarstagande, för att säkerställa en hög kvalitet på våra produkter och samtidigt medverka till ett mer hållbart samhälle. Ersättning
