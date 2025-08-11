Rundvirke Skog söker regionchef till Region Norr
2025-08-11
Rundvirke Skog AB ingår i Sveriges största specialvirkeskoncern - Rundvirke Industrier AB. Rundvirke Skog förser bolagen inom koncernen med högkvalitativ råvara som förädlas i produktionsenheterna i Dalarna, Hälsingland och Jämtland. Koncernen präglas av ett högt kvalitetsfokus från råvaruanskaffning till försäljning.
Är du en ledare som drivs av att utveckla skog, människor och affärer? Vill du arbeta i en privatägd specialvirkeskoncern där beslutsvägarna är korta, engagemanget stort och där du får möjlighet att påverka på riktigt? Då kan det här vara din nästa utmaning!
Arbetsbeskrivning
Som regionchef för Rundvirke Skog i Region Norr får du en central roll i att leda och utveckla vår inköpsverksamhet i Jämtland, Medelpad och Ångermanland. Uppdraget innebär att förse våra egna industrier och externa mottagare med virkesråvara, genom att positionera Rundvirke Skog och vårt erbjudande på den lokala skogsägarmarknaden. Tillsammans med ditt team driver du affärer från marknadsbearbetning till fältplanering, utförande av skogstjänster, redovisning och uppföljning av utförda uppdrag. Rollen har fokus på virkesaffärer och leverans av kvalitetsvirke för vidareförädling. Du har personalansvar för 8-10 medarbetare, resursansvar för avverkning och skogsvård samt kontakter med skogsägare, leverantörer och koncernens industrier. Du arbetar nära marknaden och är en nyckelperson i att skapa långsiktiga relationer och affärsmöjligheter. Dessutom har du ett helhetsansvar för resultat, personal, miljö och kvalitet. Du rapporterar direkt till VD och ingår i bolagets ledningsgrupp. Tjänsten är placerad i Kälarne, Jämtland, eller enligt överenskommelse, och innebär resor inom regionen.
Vem är du?
Vi söker dig som har goda ledaregenskaper, erfarenhet från skogsbranschen och förmåga att skapa engagemang hos människor i din närhet. Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande erfarenhet, och är van vid att ta ansvar samt arbeta självständigt, strukturerat och målinriktat. Du är kommunikativ, förtroendeingivande och har förmåga att skapa goda relationer. Du uttrycker dig väl i tal och skrift.
Vad kan Rundvirke Skog erbjuda dig?
Hos Rundvirke Skog får du möjlighet att växa i en koncern med framtidstro, där du får arbeta nära både kunder, leverantörer och våra egna industrier. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med goda möjligheter till utveckling och inflytande.
Vill du veta mer?
Rekryteringsansvarig hos Jefferson Wells är Pär Gårdbro som du når via e-post par.gardbro@jeffersonwells.se
eller telefon 070-268 80 76.
Du kan också vända dig till Rundvirke Skogs VD Fredrik Granath via e-post, fredrik.granath@rundvirkeskog.se
.
Sök tjänsten
Skicka din ansökan omgående du urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen till en arbetsplats där vi med respekt för individen, tar ansvar, vågar och sätter kunden i fokus. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Rindvirke Skog
Pär Gårdbro par.gardbro@jeffersonwells.se 070-268 80 76
