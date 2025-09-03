Rumsrent i Umeå AB växer och söker nu dig som älskar att städa!
Rumsrent i Umeå AB grundades våren 2021 av Sarah Öberg med en klar ambition: att erbjuda städtjänster av högsta kvalitet till rätt pris - alltid med ett personligt bemötande och stark lokal förankring. Med lång erfarenhet inom branschen vill vi vara ett företag där både kundrelationer, medarbetare och noggrant utfört arbete alltid är i fokus. Om tjänsten: Som medarbetare hos oss på Rumsrent kommer du främst att arbeta med hemstädning hos privatpersoner, men även företagsstäd förekommer. Arbetet sker i och omkring Umeå, där våra kunder värdesätter noggrannhet, trygghet och ett trevligt bemötande. Tjänsten är initialt på 60 %, med möjlighet att utökas längre fram. Vi ser långsiktigt på våra anställningar och söker dig som vill utvecklas tillsammans med oss.
Vi söker dig som:
Är pålitlig, noggrann och flexibel Trivs med kundkontakt och tar ansvar Har B-körkort samt hanterar svenska bra i tal och skrift. Har tidigare erfarenhet av städning
Vi erbjuder:
Ett tryggt arbete i ett litet, lokalt företag där du är viktig Trevliga kollegor och stöttande arbetsledning Möjlighet att påverka och utvecklas i din roll En varierad arbetsdag där du gör verklig skillnad
Ansökan: När du söker denna tjänst så har vi inget krav på CV. Det innebär att du även kan presentera dig genom fritext eller med en kort video om du önskar det. För frågor om tjänsten eller om du vill veta mer om oss som företag så går det bra att besöka vår hemsida: Din städfirma i Umeå - Kontorsstäd & hemstäd - Rumsrent AB Ersättning
