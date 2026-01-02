Rullstolsburen kvinna i Mjölby söker assistent till 50%
2026-01-02
Vi söker nu dig till vårt härliga team!
Om arbetet:
Kvinnan har mycket svåra smärtor till följd av sjukdom. Hon befinner sig därför till största del i hemmet. Därav är det i kundens hem du spenderar ditt arbetspass i.
Tjänsten består mestadels utav praktisk hjälp i hemmet samt enkla husshållssyslor så som, städning, matlagning och bakning. Kvinnan har ett stort intresse för odling och under säsong består en del utav tiden till att vara behjälplig med grönsaks och bärodling.
Arbetet är varierat där det periodvis är lugnare och mer självständigt arbete men det förekommer även perider där man är mer social och arbetar närmre kvinnan. Till stor del behöver kvinnan lugn och ro, så en assistent som är lyhörd för detta och som kan dra sig tillbaka och arbeta självständigt skulle passa bra i detta hem.
Arbetsplatsen är lugn, tyst och ren hos en ödmjuk, varm och positiv kvinna i 35 årsåldern. Kvinnan är mycket uppskattad och omtyckt av sina assistenter men nu behöver vi förstärkning av ytterligare en kollega.
Övrigt:
Tjänsten innefattar inga tunga lyft.
Pga kundens infektionskänslighet så är noggrann personlig hygien ett måste.
• Du behöver ha bank id/mobilt bank id för att kunna se schema och signera tidrapport.
• Du ska kunna kommunicera muntligt och skriftligt på svenska då arbetet innebär kundkontakt och i viss mån dokumentation.
• Det är meriterande om du har erfarenhet inom vård och omsorg men inget krav. Stor vikt läggs vid personkemi.
• Du ska vara minst 18 år fyllda
Arbetstid och tjänst :
Till denna tjänst söker vi någon som vill arbeta
ett snitt på 20 timmar/ vecka
Individuell lönesättning
Företaget:
Inspirera Assistans AB
Vi tror på att närhet till våra kunder och medarbetare ger både trygghet och hög kvalité på den service vi ger. Vårt mål är att bistå människor oavsett funktionsnedsättning med den i särklass tryggaste personliga assistansen samt att vara den i särklass bästa arbetsgivaren. Vår verksamhet genomsyras av fem värdeord: engagemang, kompetens, respekt, omsorg och trygghet, vars initialer bildar ordet EKROT, ett ord som återfinns i allt vi gör.
Kollektivavtal har vi med Kommunal/vårdföretagarna Branch G
Vårt kontor är öppet alla vardagar 08:00-17:00 och vid akuta ärenden kan ni nå oss på jouren kvällar och helger.
Urval sker löpande så ansök i god tid!
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.
