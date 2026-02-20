Rubrik: [Klicka och skriv] (Enbart befattning inkl. ev. arbetsområde)
2026-02-20
Svenska kraftnät är en av de viktigaste aktörerna för en hållbar energiomställning. Som verksamhetsansvarig tekniskt ramverk erbjuds du ett av Sveriges viktigast jobb inom energisektorn, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning.
Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.
Om tjänsten
Rollen är ny och innefattar att vara ansvarig för verksamhetsområdet "Tekniska ramverk". I arbetet ingår att leda och samordna den övergripande förvaltningen och utvecklingen av Svenska kraftnäts tekniska ramverk. I detta ingår att säkerställa att tekniska riktlinjer och styrande dokument inom teknik- och systemdimensioneringsfrågor är aktuella, relevanta och anpassade till verksamhetens behov. Dessutom ansvarar området för att etablera och upprätthålla processer som stödjer en effektiv tillämpning av dessa riktlinjer och dokument. Leveransområdet ansvarar även för att utforma och uppdatera tekniska avtalsvillkor. Andra tvärorganisatoriska ansvarsområden som bedöms relevanta kan tillkomma. En viktig del av rollen är att arbeta nära linjeorganisationen på Svenska kraftnät då funktionen ska utgöra en kombination av stödjande och strategisk funktion genom aktivt samarbete med divisionerna där sakfrågorna huvudsakligen bereds.
Följande specifika uppgifter utgör exempel på ansvarsområden inom ovanstående uppdrag:
• Tekniska riktlinjer och styrande dokument inom teknik- och systemdimensioneringsfrågor. I nära samverkan med linjeorganisationen säkerställa att dokumentuppsättningen är ändamålsenlig och uppdaterad.
• Aktivt driva arbetet med utformning, implementering och tillämpning av strukturer, processer och IT-verktyg för Svenska kraftnäts tekniska riktlinjer. I detta ingår bl.a. avstegshantering, framtagandet av nya samt uppdateringar av befintliga tekniska riktlinjer.
• Stödja sakområdesägare med kravformulering samt analysera tvärorganisatorisk inverkan vid avsteg, ändringar och utveckling av olika teknisk dokumentation. Även ge vägledning kring administrativa och strategiska frågor t.ex. vilken dokumentstyp som bör väljas för nya dokument.
• Författa och driva framtagandet av vissa tvärorganisatoriska styrande dokument.
• Tekniska avtalsvillkor.
• Tekniska råd.
Rollen är placerad vid en nyinrättad funktion vilken är under uppbyggnad och du rapporterar direkt till vår tekniske direktör.
Om dig
Skallkrav:
Personliga egenskaper.
För att lyckas som verksamhetsansvarig tekniskt ramverk måste du ha en strategisk förmåga och ett brett perspektiv på de frågor du ställs inför.
Du har ett tydligt leverans- och effektivitetsperspektiv och vana att samordna grupper, jobba tvärfunktionellt över hela organisationen och vara en bra referenspunkt för andra. Du säkerställer att kollegor och medarbetare har den information som krävs för att vi så effektivt som möjligt ska kunna nå våra gemensamma mål. Sist med inte minst skapar du engagemang och delaktighet genom ditt sätt att verka. Eftersom vår verksamhet är säkerhetsklassad kräver detta arbete att du har en mycket hög integritet och alltid agerar på ett omdömesgillt sätt.
Vi lägger mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper i denna rekrytering.
Utbildning.
Civilingenjör, teknisk doktor eller motsvarande med relevant inriktning.
Vidare har du:
• Bred kunskap inom teknik- och systemdimensioneringsfrågor för transmissionssystem
• Erfarenhet från kravformulering och tekniska ramverk.
• Erfarenhet från att leda och driva förändringsarbete och processutveckling.
• Erfarenhet från att förvalta processer och verksamhetsstrukturer.
• Erfarenhet från uppdragsledning och/eller att leda arbetsgrupper samt vara föredragande mot styrgrupp.
• Erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare i en professionell miljö, med ett proaktivt och inspirerande ledarskap som engagerar och motiverar.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på svenska och engelska.
Meriterande:
• Omfattande erfarenhet från Svenska kraftnäts tekniska ramverk, ledningssystem och kravställning.
• Omfattande erfarenhet från kravformulering samt metoder och verktyg därtill.
• Leda och bereda underlag till tvärorganisatoriska och/eller tekniska rådgivande och beslutande fora.
• Erfarenhet från projektledning och/eller linjechefansvar.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete om tjänsten så tillåter.
• Resor förekommer i denna tjänst.
• Sista dag att ansöka är 20 mars 2026.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning utan provanställning.
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester för slutkandidater.
• Förmåner | Svenska kraftnät
Kontakta gärna nedanstående personer för mer information;
Rekryterande chef, Mattias Jonsson, tel. 010-475 84 25.
Rekryterare Lennart Jansson, tel. 010-350 91 49
Fackliga representanter är:
Erica Midfjäll, ST, tel. 010-475 87 31
Annika Ingeborn, SACO, tel. 010-475 87 72
Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
