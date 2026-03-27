RPA-utvecklare inom testautomation till SAP-projekt med stor påverkan!
2026-03-27
Vill du arbeta med testautomation i en miljö där du inte bara förvaltar utan faktiskt är med och bygger upp hur det ska fungera framåt?
Vi söker nu en erfaren RPA-utvecklare till ett större SAP S4HANA-projekt där du får en central roll i att etablera och vidareutveckla automatiserade testflöden. Du arbetar nära IT, utvecklingsteam och verksamhet i ett projekt där din förståelse för helheten gör konkret skillnad i vardagen.
Möjlighet finns att arbeta på distans eller med placering i Stockholm.
Information om tjänsten
Vi söker nu för kunds räkning en RPA-utvecklare till ett strategiskt projekt inom testautomation. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning, vilket innebär att du anställs av Sodajo Consulting och arbetar som konsult hos kund, med god möjlighet till överrekrytering.
Du kliver in i ett skede där mycket fortfarande formas. Det ger dig möjlighet att påverka både tekniska lösningar och hur arbetet med testautomation faktiskt ska fungera i praktiken. Här får du en roll där din kompetens gör tydlig skillnad och där du är med och bygger något som ska hålla över tid.
Du blir en del av ett team där samarbete, kvalitet och teknisk förståelse är avgörande, samtidigt som du får frihet i ditt arbete och äger dina leveranser från idé till fungerande lösning.
Om rollen
Som RPA-utvecklare ansvarar du för att säkerställa kvaliteten i affärskritiska processer genom testautomation som fungerar i verkligheten, inte bara i teorin.
Du arbetar nära utvecklare, testare och verksamheten och blir en viktig länk i att få ihop helheten. Rollen handlar lika mycket om att förstå vad som ska testas och varför, som att faktiskt bygga lösningarna. Du är med och sätter struktur, arbetssätt och riktning för testautomation framåt, med fokus på lösningar som är stabila, användbara och går att lita på över tid.
Du utvecklar, vidareutvecklar och förvaltar automatiserade testflöden i UiPath med fokus på struktur, spårbarhet och kvalitet! Du arbetar med testfall och testkörningar i Azure DevOps och UiPath Test Manager, analyserar resultat, identifierar avvikelser och driver förbättringar som stärker både stabilitet och effektivitet. Du bidrar aktivt i teamet genom att skapa tydlighet kring testflöden, krav och kritiska moment, och är med och utvecklar arbetssätt och processer inom testautomation. Det du bygger används på riktigt och får direkt effekt i projektet.
Vi söker dig som
• Har några års erfarenhet av utveckling i UiPath Studio
• Har gedigen erfarenhet av testautomation, både UI- och API-baserad
• Har erfarenhet av UiPath Test Manager och UiPath Orchestrator
• Är van vid att bygga, köra och förvalta automatiserade testflöden
• Har erfarenhet av versionshantering samt arbetat med testfall och säkerställt spårbarhet mot krav
• Har mycket god analytisk förmåga och är trygg i felsökning, incidenthantering och avvikelseanalys
Meriterande erfarenheter
• Erfarenhet från större organisationer eller komplexa IT-miljöer
• Erfarenhet av Azure DevOps och testprocesser
• Kunskap inom API-testning, exempelvis Postman eller motsvarande
• Erfarenhet av SAP S4HANA, gärna inom EAM/PM
• Erfarenhet av Fiori, integrationer och end-to-end-flödenDina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen. Du är den som ser mönster där andra ser problem och som tar ansvar för att saker faktiskt blir lösta. Du trivs i miljöer där allt inte är definierat från början och där du får använda både din tekniska kompetens och ditt omdöme för att skapa struktur och riktning.
Du är tydlig i din kommunikation, vågar ställa frågor och har förmågan att få med dig både teknik och verksamhet i hur lösningar ska fungera i praktiken.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Urval: Sker löpande
Placering: Stockholm, med möjlighet till arbete på distans
Ansvarig rekryterare:
Fanny Gustafssonfanny.gustafsson@sodajo.se
072 229 27 86 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Sodajo Consulting AB
(org.nr 559490-8294) Kontakt
Konsultchef
Fanny Gustafsson fanny.gustafsson@sodajo.se 072 229 27 86
9825305