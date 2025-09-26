Rotebro vårdcentral söker leg. läkare, eventuell möjlighet till ST-tjänst
Region Stockholm / Läkarjobb / Sollentuna Visa alla läkarjobb i Sollentuna
2025-09-26
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vill du arbeta på en trivsam arbetsplats och i en organisation med rimlig arbetsbelastning, hög medicinsk kvalitet, utvecklande och stödjande teamarbete och ett personligt omhändertagande av våra listade patienter.
Välkommen att söka arbete hos ett väl fungerande team i primärvård på Rotebro vårdcentral!Publiceringsdatum2025-09-26Om företaget
Vårdcentralen ligger i Rotebro centrum i norra Sollentuna i anslutning till Rotebro pendeltågstation, cirka 20 minuter från Odenplan, med goda kommunikationsmöjligheter.
Vi på Rotebro vårdcentral söker nu en legitimerad läkare till vår mottagning. Vi är en välfungerande, positiv och utvecklande arbetsgrupp som trivs på vår arbetsplats och arbetar med stort patient fokus. Vi ansvarar för cirka 10 000 listade patienter. Vi är en medelstor vårdcentral som har bra bemanning, arbetsglädje, engagemang och korta beslutsvägar. Vår ambition är att erbjuda invånarna god vård på hög medicinsk nivå med fokus på patientsäkerhet och kvalitet. Vi har hög medarbetar- och patient nöjdhet.
Vår arbetsgrupp består av en sammansättning av olika professioner: distriktsläkare, ST-läkare, AT/BT-läkare, distriktssköterskor, mottagningssköterskor, undersköterskor, psykologer och psykoterapeut och mediciniska sekreterare som alla kompletterar vårt team. Du kan läsa mer om oss på Rotebro vårdcentral
Vill du vara med i vår fantastiska grupp och tror på ett gott samarbete med mycket skratt, då är du välkommen till oss. Tillsammans sköter vi vårt uppdrag och utvecklar vår verksamhet i en trivsam miljö. Vi månar om patienter och kollegors bästa. Hör gärna av dig till oss så berättar vi mer!
Vi erbjuder:
Rotebro vårdcentral ingår i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en av Sveriges största vårdgivare. SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Du har möjlighet att själv utforma och bidrar till utvecklingsarbete utifrån ditt intresse gemensamt med andra dedikerade kollegor. Vi har en positiv inställning till nya idéer och arbetssätt. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Du kan läsa mer om oss på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdeDina arbetsuppgifter
Arbetet innebär alla förekommande arbetsuppgifter för legitimerad på vårdcentral. Dina arbetsuppgifter består av kliniskt arbete på vårdcentralen under handledning. Du kommer att träffa patienter som söker primärvården för olika utredningar samt akuta besvär. Du blir en del av vårt väl fungerande läkarteam som består av Allmänspecialister, ST läkare och legitimerad Läkare. Arbetet är omväxlande och självständigt där du får möta patienter i alla åldrar.
Primärvården är i en stor förändring och du är välkommen att vara en del av arbetet kring hur verksamheten kan förbättras rent medicinskt men även i andra frågor som ex. arbetsmiljö och organisation.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare samt har behörighet att verka inom svensk sjukvård. Erfarenhet av primärvård och vana av att arbeta i journalsystemet Take Care efterfrågas.
Anställningsform:
Visstidsanställning med eventuell möjlighet till ST-tjänst. Heltid 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständig, som har god förmåga till att samarbeta med andra yrkesgrupper och arbeta i team. Du har ett stort engagemang och ett gott bemötande mot patienter, kollegor och vårdgrannar. Du har en vilja att prova ny teknik och nya arbetssätt för att på bästa sätt möta våra patienter och tillsammans med teamet skapa en ännu bättre arbetsmiljö. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Övrig information:
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5886". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Rotebro vårdcentral Kontakt
Malin Wadströmer, Verksamhetschef 070-0011393 Jobbnummer
9528842