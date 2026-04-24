Rotebro IS FF söker nu en Föreningsutvecklare/Kanslist (100%)
Rotebro Is Fotbollsfören / Administratörsjobb / Sollentuna Visa alla administratörsjobb i Sollentuna
2026-04-24
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rotebro Is Fotbollsfören i Sollentuna
Vill du vara med och utveckla en växande fotbollsförening med över 100 års historia?
Rotebro IS FF söker nu en engagerad föreningsutvecklare/kanslist som vill vara med och utveckla vår verksamhet mot vision att vara Stockholms bästa breddförening för fotboll, gemenskap och utveckling.
Om Rotebro IS FF:
Rotebro IS FF grundades 1918 och är en ideell fotbollsförening med stark lokal förankring i Sollentuna.
Föreningen växer och har idag cirka 550 medlemmar, varav cirka 450 aktiva spelare i omkring 25 lag från barn- och ungdomsverksamhet till seniorlag. Herrlaget spelar idag i Division 4 Norra. Vår verksamhet bedrivs huvudsakligen på Skinnaråsens IP i Rotebro, där även vårt kansli är placerat.
Föreningen har nyligen påbörjat genomförandet av vårt långsiktiga strategiarbete "Ambition 2030", som syftar till att göra verksamheten ännu mer attraktiv för våra medlemmar, ledare och samarbetspartners.
Ett av de första större projekten i strategin är att utveckla nya föreningslokaler vid Skinnaråsens IP, som i dagsläget bedöms stå klara redan 2027.
Du erbjuds:
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en självständig roll med många kontaktytor i en växande och engagerad förening där ditt arbete verkligen gör skillnad för barn, ungdomar och ledare.
Du erbjuds bland annat:
• En central roll i utvecklingen av en över 100 år gammal fotbollsförening
• Möjlighet att bidra till genomförandet av vår strategi Ambition 2030
• Ett nära samarbete med föreningens styrelse och ledare
• Stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
• En varierad roll med många kontaktytor inom idrottsrörelsen
Rollen passar särskilt bra för dig som vill utvecklas vidare inom idrottsrörelsen och ser några år i en breddförening som ett viktigt steg i din fortsatta karriär inom idrott eller föreningsliv. Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Som föreningsutvecklare/kanslist är du en central person i föreningens dagliga verksamhet och fungerar som ett nav mellan styrelse, ledare och den idrottsliga verksamheten. Rollen kombinerar administration, verksamhetsstöd och utvecklingsarbete.
Arbetet innebär nära samarbete med styrelse, ledare, spelare, föräldrar och externa samarbetspartners.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Föreningsutveckling
Bidra till utvecklingen av föreningen i linje med strategin Ambition 2030
Utveckla samarbeten med kommun, förbund och andra föreningar
Arbeta med utveckling av samarbetspartners och sponsorer
Administration
Administrera delar av föreningens verksamhet i system som exempelvis SportsAdmin, Fogis och Digitala lagkassan
Hantera administration kring matcher, utbildningar och förbundsrapportering
Viss hantering av föreningens ekonomi i system som Fortnox
Stöd till verksamheten
Ha löpande kontakt med ledare och tränare i senior- och ungdomsverksamheten
Vara ett stöd till ledare, särskilt inom ungdomsverksamheten
Medverka vid uppstart av nya lag
Bidra till utvecklingen av våra ledare och tränare
Evenemang och aktiviteter
Planera och genomföra föreningens arrangemang (cuper, avslutningar, evenemang m.m.)
I rollen ingår kansliarbete dagtid samt närvaro i verksamheten ute på fotbollsplanerna, normalt minst en kväll i veckan. Visst helgarbete förekommer. Möjligheten till distansarbete finns över säsongen.
Vi söker dig som:
Du kommer till din rätt i en miljö där mycket händer och där arbetet kombinerar administration, utveckling och nära kontakt med människorna i verksamheten.
Du trivs i en roll där du får ta ansvar, arbeta självständigt och samtidigt samarbeta med många olika personer. Du kommer ha kontakt med allt från ledare och spelare till styrelse, föräldrar och externa samarbetspartners.
Du är strukturerad, initiativrik och har en god förmåga att organisera och prioritera ditt arbete även när tempot är högt.
Vi tror att du har:
Ett stort intresse för idrott och föreningsliv
Erfarenhet av att planera, organisera och administrera verksamhet
Eftergymnasial utbildning, gärna med inriktning mot idrott, föreningsliv eller administration
Grundläggande ekonomikunskaper
Erfarenhet av arbete inom föreningsverksamhet, idrott eller liknande organisationer
Bekväm med digitala arbetsverktyg och administrativa system
God kännedom om ideella föreningar och hur idrottsrörelsen fungerar
Vi ser det som positivt om du själv har spelat fotboll eller varit aktiv inom idrottsrörelsen.
Körkort (B) och tillgång till egen bil är ett krav. Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen innebär stort ansvar, många kontaktytor och ett varierande arbete. För att trivas hos oss tror vi att du är:
Självgående och van att ta egna initiativ
Strukturerad och har förmåga att skapa ordning när många saker händer samtidigt
Serviceinriktad och tycker om att arbeta med människor
Engagerad i föreningsliv och utvecklingsarbete
Du trivs med kombinationen av praktiskt arbete i vardagen och mer långsiktigt utvecklingsarbete.
Eftersom du arbetar i en relativt liten organisation behöver du vara flexibel och beredd att hjälpa till där det behövs.
Placeringsort: Rotebro, Sollentuna
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: 100 %
Arbetstid: Dagtid, 1-2 kvällar och ett fåtal antal helger
Ansökan: Skicka din ansökan till jobb@risff.se
med ditt CV, information om vem du är samt löneanspråk. Intervjuer och tillsättning sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: jobb@risff.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Föreningsutvecklare RIS IS FF".
Arbetsgivare Rotebro Is Fotbollsfören
, http://www.risff.se
192 07 SOLLENTUNA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rotebro Idrottssällskap
9875558