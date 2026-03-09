Rotationstjänst till förlossningsavdelning/ barnmorskemottagning Gävle
På Gävle barnmorskemottagning erbjuder vi omsorg och vård för kvinnor i hela östra Gästrikland från mödrahälsovård och preventivmedelsrådgivning till gynekologiska hälsokontroller. Vi är stolta över att vara Sveriges största barnmorskemottagning inom mödrahälsovård, där varje dag handlar om att göra skillnad för kvinnor, unga och familjer. Här arbetar 19 erfarna barnmorskor tillsammans med två undersköterskor i en utvecklingsinriktad och stimulerande miljö. Verksamheten omfattar även Gävle ungdomsmottagning, med fyra barnmorskor och en undersköterska, samt barnmorskor placerade vid Andersberg, Sätra och Ockelbo familjecentraler.
På Förlossningen i Gävle får du vara med och göra skillnad för föräldrar och deras nyfödda varje dag. Vi hanterar cirka 1400 förlossningar per år i en modern miljö med sex förlossningssalar, tre polikliniska rum och tre antenatalplatser. Vi är ett engagerat team som ser till att du har de bästa förutsättningarna att utföra ditt arbete, med koordinator på alla dagpass som ger stöd och struktur.
Vi värdesätter din professionella utveckling och erbjuder ett strukturerat rotationsupplägg där du arbetar både på förlossningen och inom barnmorskemottagning/familjehälsa. Rotationstjänsten ger dig möjlighet att utveckla din kompetens inom såväl akut som planerad verksamhet och att följa kvinnor och familjer i olika skeden. Hos oss arbetar du i en verksamhet som präglas av engagemang, samarbete och kollegialt stöd, med fokus på trygg och säker vård. Dag-, kvälls- och eventuell nattjänstgöring ingår i tjänsten.
För att du ska känna dig trygg i din roll erbjuder vi en gedigen introduktion under cirka sex månader, både på förlossningen och barnmorskemottagningen. Här får du tid att växa, lära dig verksamheterna och skapa en stabil grund för din framtida utveckling.Publiceringsdatum2026-03-09Arbetsuppgifter
På barnmorskemottagningen får du som barnmorska möjlighet att möta kvinnor och familjer i olika skeden av livet, där du bidrar till hälsa och välmående genom både individuellt stöd och gruppverksamhet. Du arbetar självständigt och i team med förebyggande hälsovård, graviditetskontroller, rådgivning kring föräldraskap, preventivmedel och gynekologisk hälsovård.
Samtidigt får du på förlossningsavdelningen arbeta för att ge varje gravid kvinna den bästa möjliga upplevelsen under förlossningen. Vi strävar efter hög närvaro och att alltid vara två barnmorskor vid utdrivningsskedet, samtidigt som vi aktivt arbetar för att minimera separationer och säkerställa familjesammanhållning. Vårt nära samarbete med neonatalavdelningen gör oss till ett team som verkligen sätter patientens behov i fokus.
I din roll som barnmorska på förlossningsavdelningen kommer du bland annat arbeta med
• handlägga både normal- och högriskförlossningar i ett nära samarbete med läkare och undersköterska
• erbjuda antenatalvård och poliklinisk vård med hög kvalitet
• ge förlossningsvård där du stöttar kvinnan och hennes partner för en trygg och säker förlossning
• handleda och utveckla andra i yrket
• utföra dokumentation, CTG-tolkning och rapportering direkt vid sängkant
• arbeta med telefonrådgivning för att ge stöd till våra patienter.
Som barnmorska på barnmorskemottagningen kommer du bland annat att arbeta med
• hälsovård i samband med graviditet vilket innefattar medicinskt basprogram, fosterdiagnostik, hälsoinformation under graviditet och psykosocialt arbete
• att ge stöd i föräldraskap och föräldragrupper med förlossnings- och föräldraförberedelse
• familjeplanering på individnivå vilket innefattar preventivmedelsrådgivning och STI-prevention
• gynekologisk cellprovskontroll för att förebygga cervixcancer
• folkhälsoarbete och samtal om livsstilsfrågor.
Hos oss får du
• möjlighet att utveckla din kompetens som barnmorska genom rotation
• en individuell kompetensutveckling med interna utbildningar som gör att du kan växa i din roll
• individuell introduktion
• arbeta med ett glatt och sammansvetsat gäng.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
För att trivas i rollen som barnmorska hos oss behöver du vara en person som tar ansvar, behåller lugnet och agerar proaktivt i olika situationer. Du arbetar nära både patienter och kollegor, och det är viktigt att du kan samarbeta effektivt i team för att ge bästa möjliga vård. En lyhörd och förstående attityd gentemot både kvinnor och deras familjer är avgörande för att skapa en trygg och stödjande atmosfär. Du bör också ha en stark vilja att ge högkvalitativ vård och alltid sträva efter att överträffa patientens förväntningar.
För denna roll ska du vara
• legitimerad barnmorska.
Det är meriterande om du har förlossningserfarenhet.
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
