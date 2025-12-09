Rotationstjänst Avd 10 och Hjärtmottagningen, Södertälje sjukhus
2025-12-09
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
, Salem
, Ekerö
, Botkyrka
, Huddinge
Vill du jobba i ett verksamhetsområde som fokuserar på omvårdnad med ett tätt samarbete där flexibilitet och öppenhet värdesätts? Vi är ett stort verksamhetsområde vilket ger dig möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper och du kan få möjlighet att prova på fler av våra olika vårdområden.
VO Vård representerade Södertälje sjukhus i studien Magnet4Europe, nu arbetar vi vidare med magnetmodellen för att möjliggöra en god arbetsmiljö och omvårdnadsutveckling.
Hos oss arbetar undersköterskor och sjuksköterskor, verksamhetsområdet leds också av sjuksköterskor. Vi bedriver vård inom flera olika områden som internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik och palliativ vård. Vi är totalt 360 personer fördelat på nio vårdavdelningar och ASIH och har i dagsläget 173 vårdplatser.
Sjuksköterska till avdelning 10 med 50% Rotation till Hjärtmottagningen, Södertälje sjukhus:
Vill du kombinera kardiologisk slutenvård med kvalificerat mottagningsarbete? Avdelning 10 söker nu en erfaren sjuksköterska med intresse för kardiologi. Tjänsten innebär 50% rotation till Hjärtmottagningen och 50% arbete på avdelningen i slutenvården.
Om avdelningen
Avdelning 10 övervakar upp till 18 patienter med Telemetri och tar emot patienter med behov av förhöjd vårdnivå.
Vi arbetar teambaserat med starkt fokus på patientsäkerhet, god omvårdnad och samarbete.
Du får närvarande chefer, stöd av omvårdnadsledare och seniora kollegor samt en inskolningsplan anpassad efter din erfarenhet.
Under de första månaderna utbildas du i monitoreringssystem och avdelningens specifika arbetsuppgifter.
Vi erbjuder mentorskap och möjlighet att bidra till förbättringsarbete inom omvårdnad, kvalitet, dokumentation och HLR.
Om Hjärtmottagningen
Du blir del av medicinmottagningen, där även klinisk fysiologi, endokrinologi, KOL, stroke, mag-tarm, Diagnostiskt Centrum och läkarmottagning ingår. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och undersköterskor.
Arbetsuppgifter på mottagningen
Sjuksköterskeledd mottagning för patienter med kranskärlssjukdom, hjärtsvikt och arytmier
Bokning och telefonrådgivning via TeleQ
Remisshantering och arbete i kvalitetsregister
Teamarbete med olika professioner
Övriga mottagningsuppgifter
Vi erbjuder
Inskolning utifrån din kompetensnivå och karriär
Mentorskap och kontinuerligt stöd
Utvecklingsmöjligheter inom omvårdnad, kvalitet och HLR
En arbetsplats med engagemang, trygghet och sammanhållning
Dina personliga egenskaper:
Som person är du positiv. Du arbetar tryggt och självständigt, samtidigt som du värdesätter och bidrar till starkt teamarbete. Du är ansvarstagande, kreativ och lösningsfokuserad - med ett genuint engagemang för att utveckla vården och stärka samarbetet mellan öppen- och slutenvård, alltid med patientens bästa i centrum
Dina kvalifikationer: Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med rätt att verka inom svensk hälso- och sjukvård.
• Minst 3 års erfarenhet inom kardiologiskverksamhet
Meriterande:
Vidareutbildning inom hjärtsjukvård
Erfarenhet av mottagningsarbete
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. Heltid, dag/kväll/natt.
Som sjuksköterska inom 24/7-verksamhet tillämpas arbetstidsavtal med möjlighet till kvarstannandebonus (i tid) och förkortad veckoarbetstid vid nattarbete. Om du arbetar förtätad helg och fler schemalagda nätter har du även möjlighet till ytterligare intjänad tid som kan tas ut i ledig tid, pengar eller pensionsavsättning.
Urvalsprocessen till denna tjänst sker löpande
Ditt sjukhus genom karriären
Vi är stolta över att vara ett mellanstort akutsjukhus med korta beslutsvägar och närvarande chefer. Vi har en stöttande kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och få nya utmaningar. Vi är cirka 1300 medarbetare.
Anställningsförmåner:
Friskvårdsbidrag
Personalgym, inomhus och utomhus
Friskvårdsrabatter
Ersättning vid sjukvårdsbesök
Fler semesterdagar efter du fyller 40
Kompensation vid föräldraledighet
Läs mer om fler förmåner på vår webb: Våra förmåner (sodertaljesjukhus.se)
Du tar dig till Södertälje sjukhus med pendeltåg, buss eller bil. Vi har cykelgarage för dig som vill cykla hit. För dig som bor i Stockholm kan direktbussen från liljeholmen vara det snabbaste alternativet, sök i SL-appen efter Polhemsgatan (Södertälje).
Ditt sjukhus genom livet
Vi brukar säga att vi är Ditt sjukhus genom livet, eftersom vi finns här för våra patienter under livets alla skeden. Vi erbjuder specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, urologi, obstetrik-gynekologi, pediatrik, geriatrik, palliativ vård och ASIH. Vår akutmottagning och förlossning har öppet dygnet runt. Vi har också en omfattande radiologisk verksamhet. Hos oss finns en trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård. Vi är en del av Region Stockholm.
Inlämnade ansökningshandlingar betraktas som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
