Rösträknare till riksdag, region- och kommunfullmäktige 2026
2026-03-10
Välkommen att arbeta hos oss vid Länsstyrelsen i Dalarnas län! Vi samverkar med länets olika aktörer och arbetar mot visionen "Tillsammans för Dalarnas framtid".
Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och centrala myndigheter. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, klimat, samhällsbyggnad, social hållbarhet, beredskap och mycket mer. Vår verksamhet gör nytta för hela samhället. Vi vill nu ha din hjälp att göra Länsstyrelsen ännu bättre.Publiceringsdatum2026-03-10Beskrivning
Söndagen den 13 september 2026 är det val till riksdag, region- och kommunfullmäktige. Länsstyrelsen i Dalarnas län är regional valmyndighet och ansvarar för den slutliga sammanräkningen av rösterna.
Vi söker dig som trivs i en strukturerad miljö, är van att arbeta efter givna ramverk och regler samt har ett samhällsintresse. Är du dessutom en noggrann person med gott siffersinne kommer du passa bra in i rollen som medarbetare vid den slutliga röstsammanräkningen av valen 2026.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att du räknar röster. Du kommer att arbeta i en grupp om fyra rösträknare med en räknegruppsledare som leder arbetet. Du bör vara medveten om att arbetet kan bli monotont och kräver uthållighet. Vi söker cirka 50 rösträknare till sammanräkningen av rösterna.
Som rösträknare behöver du genomföra en obligatorisk utbildning inför valen på ca sex timmar under en för-och eftermiddag som är planerad till veckorna 35 och 36. KvalifikationerKvalifikationer
- har fyllt 18 år
- du ska ha ett intresse för den demokratiska processen.
- har god förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift
- kan arbeta mellan klockan 08.00-17.00, vardagar mellan den 14 september och den 30 september 2026.
Meriterande
- tidigare erfarenhet av rösträkning hos länsstyrelsen eller kommun
- annan erfarenhet av valarbete, exempelvis som röstmottagare eller valobservatör
- tidigare erfarenhet av administrativt arbete eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.
Personliga egenskaper
Som person är du ansvarsfull, noggrann och samhällsintresserad. Du är metodisk och strukturerad med god förmåga att följa givna instruktioner och samarbetar väl med andra.
Vi lägger stor vikt vid dessa personliga egenskaper. Anställningsvillkor
Anställningen är en särskild visstidsanställning med ersättning per timme. Anställningen är schemalagd och sträcker sig under perioden 14 september till 25 september 2026, vid behov kan du komma att erbjudas ytterligare timmar till och med den 30 september. Arbetstid 08.00-17.00 under vardagar. Slutdatum är preliminär utifrån valdeltagandet och längre arbetsdagar kan förekomma. Ersättning för den obligatoriska utbildningen sker per timme.
Intervjuer sker löpande.
Säkerhetssamtal kommer att genomföras inför anställning.
Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-873-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Dalarnas län
(org.nr 202100-2429) Arbetsplats
Länsstyrelsen I Dalarnas Län Kontakt
Helle Bryn-Jensen 010-2250396 Jobbnummer
9787074