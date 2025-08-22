Rösträknare till kyrkovalet (Heltid mellan 25/9 - 17/10)
2025-08-22
Vi har fått förtroendet av Stockholms stift att hjälpa dem hitta rösträknare till kyrkovalet som går av stapeln under september månad. Vi söker ett stort antal kandidater till detta uppdrag där egenskaper som noggrannhet, struktur och pålitlighet kommer att vara avgörande. Har du dessutom erfarenhet av rösträkning och/eller valarbete så ses det som mycket meriterande!
Till detta uppdrag söker vi dig som har möjlighet att arbeta heltid mellan den 25e september - 17 oktober.
Kanske är du student, mellan jobb eller har gått i pension och vill engagera dig i en fin organisation och bidra till ett väl genomfört kyrkoval? Du anlitas direkt av Stockholms stift och får betalt en fast summa motsvarande 1700 kr/dag efter avslutat uppdrag.
Information från Stockholms stift:
Sammanräkningen kommer att genomföras i stiftskansliets lokaler på Västra Trädgårdsgatan 2 A, intill S:t Jacobs kyrka i centrala Stockholm, veckorna 39-42, eller tills det vi är klara med den slutliga sammanräkningen, med början torsdagen den 25 september. Sammanräkningen beräknas pågå t.o.m. fredagen den 17 oktober. Skulle inte sammanräkningen vara klar till dess, till exempel på grund av ett oväntat högt valdeltagande, kommer den att pågå ytterligare någon eller några dagar efterföljande vecka (vecka 43). Sammanräkningen kommer att bedrivas vardagar (ej lördagar) från kl. 08.30 till kl. 17.00 med avbrott för en timmes lunch. Den sammanlagda arbetstiden blir således cirka 7,5 timmar per dag.
En halv utbildningsdag kommer att anordnas för samtliga rösträknare. Det blir två tillfällen att välja på. Det första tillfället är tisdagen den 16 september 13:00-17:00. Det andra tillfället är onsdagen den 17 september kl. 13:00-17:00. Utbildningen äger rum på stiftskansliet, Västra Trädgårdsgatan 2 A. Observera att deltagande i utbildningen är obligatoriskt för samtliga rösträknare.
Sista ansökningsdag är torsdag den 4e september.
