Röstningen Sjuksköterska konsult söks till uppdrag i Västervik
2026-02-02
Röntgensjuksköterska sökes till Västerviks sjukhus
Vill du arbeta i ett engagerat team med bred kompetens inom röntgen? Radiologiska kliniken vid Västerviks sjukhus söker nu en röntgensjuksköterska för ett tidsbestämt uppdrag under våren.
Om uppdraget:
Arbetsplats: Radiologiska kliniken, Västerviks sjukhus
Verksamhet: DT och konventionell röntgen
Period: Vecka 16-24
Omfattning: 691 timmar (enligt schema)
Antal platser: Max 2 röntgensjuksköterskor
Erfarenhet av CT och konventionell röntgen
Kunskap i Sectra/RIS
Om arbetsplatsen:
Röntgenavdelningen i Västervik är del av ett mellanstort akutsjukhus som utför ca 59 000 undersökningar årligen. Här erbjuds ett nära samarbete över klinikgränser och korta beslutsvägar. Du kommer att arbeta i team, ofta tillsammans med undersköterska och i tät dialog med radiologer.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodellSå ansöker du
Ansök via VårdIX hemsida eller kontakta Sam på telefon 070 999 14 41 för mer information. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västerviks sjukhus Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9717949