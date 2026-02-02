Röstningen Sjuksköterska konsult söks till uppdrag i Värmland
2026-02-02
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Årjäng
, Kumla
, Örebro
, Motala
Söker du ett kortvarigt och väldefinierat uppdrag inom röntgen med omväxlande arbetsuppgifter? Vi har nu en öppning för en sjuksköterska med röntgenkompetens inom bild- och funktionsdiagnostik.
Uppdragsinformation:
Enhet: Bild- och funktionsdiagnostik, röntgenavdelning
Kompetenskrav: Sjuksköterska med röntgenspecialisering
Uppdragsperiod: 9 februari (v.7) - 8 mars (v.10)
Arbetstid: 138 timmar och 50 minuter
I denna roll kommer du att arbeta inom bild- och funktionsdiagnostik med typiska arbetsuppgifter för en röntgensjuksköterska. Du får en varierad arbetsdag under en tydligt avgränsad period. Detta uppdrag passar dig som önskar ett tidsbegränsat arbete under våren, med möjlighet att fritt planera resten av året.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timlön
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Ersättning för resa och boende efter överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Personlig kontaktperson
Publicering sdatum2026-02-02Så ansöker du
Skicka din ansökan via VårdIX hemsida eller kontakta Sam på telefon 070 999 14 41. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Värmland region Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9717936