Röstningen Sjuksköterska konsult söks till uppdrag i Umeå
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-02-02
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Umeå
, Skellefteå
, Sollefteå
, Piteå
, Luleå
eller i hela Sverige
Vill du arbeta patient nära inom bilddiagnostik och bidra till tidig upptäckt av bröstcancer? Mammografi Umeå söker nu en sjuksköterska med röntgenkompetens till ett strukturerat uppdrag under våren.
Uppdragsinformation:
Kund/Enhet: Mammografi, Mammografi Umeå
Ort: Umeå
Kompetens: Sjuksköterska - röntgen
Period: 30 mars (vecka 14) - 31 maj (vecka 22)
Omfattning: 320 timmar
Du kommer att arbeta inom mammografi verksamhet med fokus på bilddiagnostik, patientbemötande och ett tryggt flöde genom undersökningarna. Detta uppdrag passar dig som önskar en specialiserad roll, tydliga arbetsuppgifter och ett sammanhållet våruppdrag i en etablerad verksamhet.
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodellPubliceringsdatum2026-02-02Så ansöker du
Skicka din ansökan via VårdIX hemsida eller kontakta Sam: 070 999 14 41 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Umeå Region Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9717917