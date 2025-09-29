Rossing Åkeri söker C/CE chaufförer vid behov
2025-09-29
Vill du ha ett varierande och socialt chaufförsjobb på ett expansivt företag som värnar om sina anställda? Vill du hjälpa och att säkerställa högklassiga leveranser till våra kunder? Är du positiv och förstår vikten av nöjda kunder? Då är detta jobbet helt rätt för dig!
Vem är du?
Vi söker dig som har C eller CE körkort, YKB och digitalt färdskrivarkort och som vill jobba extra vid behov. Du kanske studerar eller har ett eget företag och har lite tid över? Eller vill du helt enkelt bara ha en extra inkomst.
Att ta eget ansvar och planera ditt arbete är inte några problem för dig. Du är hjälpsam, noggrann, driftsäker och seriös och vi ser gärna att du gillar att ta eget ansvar och att lösa problem med andra.
Att du är flexibel, ordningsam och punktlig ser vi som en självklarhet. Du gillar att hålla dig i form, för det här jobbet innebär att du hela tiden är i rörelse.
Vi vill att du är trygg och säker i din chaufförsroll och ansvarsfull. Arbetet innebär distributionskörning i Halmstad med omnejd.
Receptet för framgång, som chaufför, är att du levererar i rätt tid, till rätt plats med ett leende på läpparna.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av styckegodshantering och distributionskörning och det är meriterande om du har ADR samt truckkort.
Som anställd hos oss på Rossing Åkeri erbjuder vi dig en trygg anställning med kollektivavtal och ett närvarande engagemang.
Förmåner
Tillgång till ett fräscht gym
Moderna faciliteter
Marknadsmässiga löner och villkor
Goda möjligheter att avancera inom företaget

Publiceringsdatum: 2025-09-29

Om företaget
Rossing Åkeri och Logistik är ett företag med många år i branschen med verksamhet på ett flertal orter runt om i Sverige. Företaget är expansivt och har höga ambitioner och stora framtidsvisioner. Rossing Åkeri och Logistik erbjuder ett brett utbud av transporter och logistiklösningar med bl.a. långsiktiga distributionslösningar, fjärrlinjer, tredjepartslogistik, personaluthyrning samt bil och lastbilsuthyrning.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extra personal Rossing Åkeri".

Arbetsgivare: Rossing Åkeri & Logistik AB
(org.nr 556716-8579)
För detta jobb krävs körkort.
Rossing Åkeri och Logistik AB

Kontakt
Rekryteringsansvarig
Sara Reutman
sara.reutman@rossinggruppen.se
9530516