Rossing Åkeri & Logistik söker C-chaufförer vid behov.
2026-02-04
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
, Linköping
, Hudiksvall
, Borås
, Uddevalla
Vi på Rossing Åkeri & Logistik i Eskilstuna söker nu dig som vill hjälpa oss att säkerställa högklassiga leveranser till våra kunder, tillsammans med ett härligt gäng glada kollegor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetet innefattar distribution av gods som hämtas på kommunens olika tillagningskök för vidare transport och leverans till Eskilstuna kommuns olika mottagningskök/avdelningar samt returintag. Distribution av mat kommer ske från tillagningsköket till mottagningsköket inom förskola, skola och äldreomsorg varje dag under årets alla veckor.
Vi söker dig som bara önskar att jobba på timmar och hoppa in vid sjukdomar och ledigheter till en början.
Som chaufför hos oss spelar du en avgörande roll i att säkerställa smidiga och professionella leveranser till våra kunder i Eskilstuna. Samarbetet med våra kunder är en naturlig del av ditt arbete, de är beroende av vårt engagemang och att leveranserna blir rätt och med kvalité.
Vem är du?
Du kommer träffa våra kunder dagligen och det ställer höga krav på trevligt bemötande, servicevilja, engagemang. Du har en god förmåga att samarbeta med såväl kunder som arbetskamrater.
Du kan arbeta självständigt, är noggrann och tar ansvar för ditt arbete. Att du är flexibel, ordningsam och punktlig ser vi som en självklarhet. Serviceförmåga är i fokus då du är vårt ansikte utåt mot våra kunder. Du gillar också att hålla dig i form, för det här jobbet innebär att du hela tiden är i rörelse.
Vi söker dig med C-körkort, YKB och digitalt färdskrivarkort.
Anställningsform: Timanställning
Sysselsättningsgrad: Vid behov
Lön: Timlön enligt Transports avtal
Arbetstider: Dagtid vardagar som helgdagar
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om Arbetsgivaren
Rossing Åkeri & Logistik är ett företag med många år i branschen med verksamhet på ett flertal orter runt om i Sverige men har sitt huvudkontor i Halmstad. Företaget är expansivt och har höga ambitioner och stora framtidsvisioner. Rossing Åkeri & Logistik erbjuder ett brett utbud av transporter och logistiklösningar med bl.a. långsiktiga distributionslösningar, fjärrlinjer, tredjepartslogistik, personaluthyrning samt bil och lastbilsuthyrning.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Hoppas just du vill vara med på vår resa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Eskilstuna chaufför extra". Arbetsgivare Rossing Åkeri & Logistik AB
(org.nr 556716-8579) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Rossing Åkeri & Logistik Eskilstuna Kontakt
Rekryteringsansvarig
Sara Reutman sara.reutman@rossinggruppen.se Jobbnummer
9723163