Roslagsvatten söker en nyckelledare till vår förändringsresa
2025-08-12
Är du en tydlig, resultatinriktad och förändringsdriven ledare som vill ta nästa steg i karriären? I rollen som Produktionschef kommer du att ha ett övergripande ansvar för drift och underhåll av reningsverk, pumpstationer, vattenreservoarer och tryckstegringar i Roslagsvattens fem ägarkommuner Österåker, Vaxholm, Vallentuna, Knivsta och Ekerö.
Roslagsvatten befinner sig mitt i en spännande förändringsresa, ett arbete vi internt kallar Mimer. Våra kommuner växer snabbt och för att möta framtidens behov har vi ambitiösa planer för hållbarhet, digitalisering och teknisk utveckling. Vi arbetar bland annat med att införa Asset Management enligt ISO 55000, där just Produktion Anläggning är en nyckelfunktion. Genom ett tydligt och modigt ledarskap, smart digitalisering och engagerade medarbetare strävar vi efter att bli ett av Sveriges fem främsta VA- och avfallsbolag.Publiceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Som Produktionschef leder du enheten Produktion Anläggning med cirka 30 medarbetare. Du har fyra direktrapporterande: tre platschefer för de lokala kommunhubbarna Österåker/Vaxholm, Vallentuna/Knivsta samt Ekerö, samt en LTA-samordnare (LTA = lågtrycksavlopp).
Du säkerställer att reningsverk, pumpstationer, tryckstegringar och vattentorn levererar enligt beslutade servicenivåer och myndighetskrav. En viktig del av uppdraget är att leda förändringsarbetet kopplat till nya digitala arbetssätt, till exempel implementeringen av underhållssystemet Ultimo, och att skapa förutsättningar för ett mer strukturerat, uppföljningsbart och engagerande ledarskap på lokal nivå.
Du rapporterar till produktionschefen och ingår i Produktionsavdelningens ledningsgrupp, som ansvarar för hela VA-systemets drift, underhåll, utbyggnad och reinvestering.
Ditt ansvar inkluderar:
• Övergripande ansvar för enhetens operativa resultat
• Leda och utveckla platschefer samt LTA-samordnare
• Driva utveckling och implementering av underhållsarbete, inklusive digitala system
• Tydliggöra riktning och struktur för hur drift- och underhållsarbetet ska bedrivas
• Skapa engagemang och stödja platschefer i förändringsarbetet
• Initiera förbättringsinitiativ och effektivisera arbetsprocesser
• Ansvara för budget och resursplanering
• Säkerställa att anläggningar uppfyller myndighetskrav och rätt kapacitet
• Övergripande ansvar för arbetsmiljö och säkerhet
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Minst fem års erfarenhet inom produktion eller underhåll, gärna i en liknande roll
• Erfarenhet av personalansvar och ledning av team
• God vana av förändringsledning, målstyrning och uppföljning
• Erfarenhet av att arbeta med nyckeltal och digitala verktyg
• B-körkort
• Erfarenhet från VA-branschen samt akademisk bakgrund inom relevant teknikområde är meriterande
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en tydlig och engagerad ledare med förmåga att skapa riktning, följa upp och få med dig andra i förändringsarbete. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta med andra funktioner.
Vi erbjuder
En spännande och strategisk roll på ett bolag med samhällsnytta i fokus. Hos Roslagsvatten möter du en familjär företagskultur med hög förändringstakt. Här finns möjlighet att påverka och utveckla - både verksamheten och ditt eget ledarskap. Vi tror på balans mellan arbete och privatliv, på innovation och på engagerade medarbetare.Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde och lön enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Du utgår från vårt kontor i Åkersberga.
I denna rekrytering samarbetar vi med Jurek Rekrytering och Bemanning. Urval sker löpande, men sista ansökningsdag är den 18 augusti 2025 - skicka gärna in din ansökan i god tid.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Maria von Sterneck:
073-70 771 70maria.vonsterneck@jurek.se
. Under perioden v.28 - 30 går det bra att kontakta Bano Mohammad: bano.mohammad@jurek.se
Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Välkommen med din ansökan via vår hemsida www.jurek.se.Facklig kontakt
• Saco: Carina Asp, 08-540 835 07, carina.asp@roslagsvatten.se
• Vision: Emil Sjöberg, 08-598 428 79, emil.sjoberg@roslagsvatten.se Ersättning
