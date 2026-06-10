Roslagens kulturskola söker en pianolärare 70%
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2026-06-10
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Vi erbjuder dig
Roslagens kulturskola söker en pianolärare som vill vara med och utveckla kulturskolans verksamhet och musiklivet i Norrtälje kommun. Vi söker dig som har en stark musikalisk förankring inom afroamerikanska musiktraditioner såsom jazz, gospel, soul, blues, R&B, funk, pop och rock, och som vill bidra till att bredda och utveckla vårt utbud inom pianoundervisning.
Roslagens kulturskola erbjuder frivillig undervisning inom musik, dans, konst och teater. Inom musikverksamheten finns undervisning i instrument och ensemble, rock- och popgrupper, musikproduktion, folkmusik och andra kreativa uttryck.
Kulturskolans verksamhet täcker hela kommunen, från Norrtälje till Hallstavik och Älmsta.
Vi söker nu en engagerad musiker och pedagog med hög konstnärlig och pedagogisk kompetens, som vill inspirera barn och unga genom ett modernt och inkluderande arbetssätt.
Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Uppdraget
Undervisningen riktar sig till barn och unga från cirka 5 års ålder upp till gymnasieåldern. Tjänsten består huvudsakligen av gruppundervisning i piano och keyboard med fokus på spelglädje, kreativitet, samspel och musikalisk utveckling. Enskild undervisning förekommer för elever som vill fördjupa sig och satsa mer målmedvetet på sitt instrument.
I tjänsten ingår ensembleledning, konserter, projekt och samarbeten inom kulturskolans verksamhet.
Det här behöver du ha med digPubliceringsdatum2026-06-10Kvalifikationer
Adekvat högskoleutbildning eller motsvarande kompetens
Hög instrumental nivå inom piano/keyboard
Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom pop-, rock-, jazz- eller närliggande genrer
Erfarenhet av gruppundervisning och ett intresse för att utveckla gruppbaserade undervisningsformer
God förmåga att inspirera och motivera elever med olika förutsättningar och ambitioner
Körkort B
Meriterande
Erfarenhet av ensembleledning
Erfarenhet av arbete med yngre barn
Erfarenhet av att arbeta med barn och unga med särskilda behov
För att trivas i uppdraget behöver du uppskatta att möta elever i olika åldrar och på olika nivåer. Du ser gruppen som en pedagogisk resurs samtidigt som du har förmåga att uppmärksamma varje elevs individuella utveckling och behov.
Du är engagerad, initiativrik och trygg i din yrkesroll. Du har lätt för att samarbeta, bygger goda relationer och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Som pedagog är du inspirerande och nyfiken, med förmåga att skapa lust, kreativitet och musikaliskt självförtroende hos dina elever.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Välkommen till oss
Totalt består avdelningen av 27 medarbetare, varav huvuddelen arbetar deltid. Våra medarbetare uppskattar särskilt den gedigna ensembleverksamheten med t ex blåsorkestrar, stråkorkestrar, olika sessiongrupper och de flertaliga kompetensutvecklingsprojekten för personalen.
Hos oss skapar vi mer än bara aktiviteter – vi skapar mötesplatser, minnen och möjligheter.
Vi på Kultur- och fritidsförvaltningen skapar platser som inspirerar, aktiviteter som engagerar och kultur som berikar livet i Norrtälje. Hos oss får du vara med och forma framtidens kultur- och fritidsliv – från idrott och friluftsliv till bibliotek, konst och kreativa rum. Vill du göra skillnad och skapa minnen som består? Då är du varmt välkommen till vårt team!
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 70%
Tillträde: 11 aug 2026
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 30,000 - 37,000 kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande – så vänta inte med din ansökan!
Vi kommer kalla till ett spelprov, undervisningsprov och intervju för att säkerställa den konstnärliga samt pedagogiska kompetensen som krävs för uppdraget. Om företaget
Vi är Norrtälje – en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka.
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande här hittar du även information om lönesättning, kollektivavtal mm. Lär känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330890". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje Kommun
(org.nr 212000-0217)
Box 817 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje kommun, Kulturskolan Kontakt
Avdelningschef
Jenny Storm jenny.storm@norrtalje.se Jobbnummer
9956543