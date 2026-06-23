Rosendalsskolan söker resurspedagog i särskild undervisningsgrupp
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Har du mod att gå före och skapa ett Vallentuna där människor och idéer växer? Rosendalsskolan arbetar ständigt med att ge barn och unga en bra start i livet. Vill du vara med och bidra? Då ska du söka till oss.
Vallentuna kommun har mod att gå före. Vår ambition är att ligga i framkant när det gäller innovativa lösningar, smarta arbetssätt och en effektiv organisation. Som medarbetare har du en viktig roll i utvecklingsarbetet. Kommunen som arbetsplats präglas av ett samförstånd mellan politik och verksamhet, där det gemensamma intresset och ansvaret för Vallentunas bästa lyser igenom. Bemötande, tillgänglighet och kundens fokus är viktigt i vårt arbete för goda resultat och ökad kvalitet.
Engagemang, samarbete och allas lika värde ska genomsyra vår organisation. Du som söker bör självklart dela våra gemensamma värderingar.
Om verksamheten:
Rosendalsskolan är en kommunal F-9 skola som ligger centralt i Vallentuna med närhet till naturområden, bibliotek, simhall, ishall med mera samt goda kommunikationer. På hela skolan finns ca 100 personal samt ca 800 elever och i den särskilda undervisningsgruppen Atlas går 25 av dem, uppdelat i åk 1-3, åk 4-6 samt åk 7-9.
Fritidshemmet har tillgång till egna lokaler samt tillgång till skolans övriga faciliteter som till exempel idrottshall, hemkunskap-, slöjd- och musiksal. Vi har en bra utemiljö med stora ytor bland annat konstgräsplaner, klätterställningar, skogspartier med mera.
Atmosfären på skolan präglas av hög trivsel, värme och trygghet. Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som resurspedagog i vår särskilda undervisningsgrupp i åk 4-6 (elever 10-12 år), samt i F-3 (6-8 år). Tjänsten erbjuder ett unikt tillfälle att arbeta i en liten, resursstark enhet där individen står i fokus.
Som resurspedagog hos oss arbetar du tillsammans med kollegor i ett fast arbetslag. Du bidrar till att elevernas vistelse i skolan under hela dagen blir meningsfull, lustfylld och utvecklande.
Det unika med tjänsten är att du ingår i ett team med hög personaltäthet och arbetar i ett nära och kontinuerligt samarbete med kollegorna för att säkerställa en röd tråd genom elevens skoldag.
Under skoldagen arbetar du i den mindre SU-gruppen och samverkar nära med övriga pedagoger. Här får du stora möjligheter att använda dig av dina intressen för att aktivt stärka och fördjupa elevernas kunskapsutveckling. Under skolloven arbetar du på en åldersintegrerad fritidsavdelning där verksamheten planeras gemensamt utifrån läroplanens mål och centrala innehåll med elevernas lärande och utveckling i fokus. Kvalifikationer
Utbildad barnskötare/fritidsledare.
Erfarenhet av arbete i särskild undervisningsgrupp eller motsvarande.
God kunskap om NPF och arbete med elever i behov av särskilt stöd.
Du är väl förtrogen med gällande styrdokument.
Du behärskar det svenska språket såväl i tal som skrift. Dina personliga egenskaper
Du arbetar mot resultat, visar pålitlighet och tar ansvar för planering och uppföljning av ditt arbete.
Du stärker relationer genom att du hjälper andra, samarbetar, följer regler och processer och delar information.
Du utvecklar, förbättrar, söker lösningar, lärande och kunskap på eget initiativ.
Du är länken, ger service, visar lojalitet utåt och inåt och omvärldsbevakar.
Gemensamma värderingar syns i ditt bemötande.
Som person är du flexibel och lyhörd.
Du har en naturlig ledarroll och du är kommunikativ.
Du har lätt för att samarbeta med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare.
Information:
Som arbetsgivare vill vi tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och kulturell mångfald tillför. Vallentuna kommun satsar på kompetensutveckling och ett hållbart arbetsliv. För att ha så goda förutsättningar som möjligt i din medarbetarroll har Vallentuna kommun en medarbetarakademi där du kommer att få utbildning och verktyg.
Anställningen är en visstidsanställning på 100% fram till 2027-06-30, med start den 10 augusti. Vi tillämpar individuell lönesättning.
Alla som anställs för arbete med barn och ungdomar ska lämna ett registerutdrag ur polismyndighetens belastningsregister, e-tjänst för ansökan via digitalt utdrag eller blankett hittar du här; https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1qR630-0008RL-60&d=4%7Cmail%2F365%2F1690960200%2F1qR630-0008RL-60%7Cin11c%7C57e1b682%7C13778492%7C10514287%7C64CA021A83FDB8A0B13554BFCEB22681&o=%2Fphto%3A%2Fptseelib.s%2Fsnnselsnigateire%3Ftrtgsp_mtiamamcaugn%26drg%3Dt%3D_mtowdpmk3260ts&s=tA9bKjUxw_DG02NtfEM9sc3rm5c
Inför all nyanställning utför Vallentuna kommun bakgrundskontroll.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen använder vi verktyget ReachMee. Vi ber dig att skicka in din ansökan genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar/intresseanmälningar via e-post. Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss enligt nedan.
Du är varmt välkommen att skicka din ansökan med ett personligt brev och CV senast 2026-05-31.
För mer information kontakta:
Sicci Heijmer, biträdande rektor, 08-587 852 62, mailto:sicci.heijmer@vallentuna.se
Mer information och fackliga representanter hittar du på https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-hos-oss/lokala-fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vallentuna Kommun
(org.nr 212000-0027), https://www.vallentuna.se/
186 34 FÖR VALLENTUNA KOMMUN ÄR DETTA EJ ALKTUELLT Arbetsplats
Vallentuna kommun Jobbnummer
9974954