Rörviks skola söker lärare till klass 4-6
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Sävsjö Visa alla grundskollärarjobb i Sävsjö
2026-07-23
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Sävsjö kommun är en liten kommun där det finns stora möjligheter att växa. I den lilla kommunen är det nära mellan människor – mellan dig och dina kollegor och mellan medarbetare och chefer. Tillsammans arbetar vi för att ge våra invånare bästa möjliga service och i våra team får du chans att ta plats, utvecklas och bidra.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-23Arbetsuppgifter
Rörviks skola är en F-9 skola som ligger på landsbygden i Sävsjö kommun. På skolan går ca 200 elever och det arbetar ca 40 personal. På skolan finns ett stort kollegialt stöd då vi handleder, utmanar och lyssnar på varandra. Vi söker dig som älskar att arbeta med barn och som vill göra skillnad.
Som lärare i årskurs 4-6 ansvarar du för elevernas kunskapsutveckling och sociala utveckling i nära samarbete med kollegor.
Vi söker en lärare som kan undervisa i de teoretiska ämnen på mellanstadiet 4-6.
I tjänsten ingår att:
Planera, genomföra och följa upp undervisning i flera ämnen enligt läroplanen. Skapa en trygg, studierofrämjande och stimulerande lärmiljö. Anpassa undervisningen utifrån elevernas behov och förutsättningar. Följa upp och dokumentera elevers kunskapsutveckling. Arbeta förebyggande och främjande för trygghet, trivsel och närvaro.
Vara mentor/klasslärare med ansvar för elevkontakt och samverkan med vårdnadshavare. Samverka med kollegor i arbetslag och ämneslag. Delta i skolans systematiska kvalitetsarbete och utvecklingsinsatser. Samarbeta med elevhälsoteamet vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som: Är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 4-6. Har bred ämnesbehörighet, gärna i flera av mellanstadiets teoretiska ämnen. Har god förmåga att planera och genomföra undervisning utifrån styrdokumenten. Arbetar strukturerat och har ett tydligt ledarskap i klassrummet. Har god förmåga att skapa trygga och förtroendefulla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Har ett inkluderande förhållningssätt och kan anpassa undervisningen efter elevers olika behov.
Är flexibel, samarbetsinriktad och bidrar aktivt till skolans utvecklingsarbete. Har god digital kompetens och använder digitala verktyg som en naturlig del i undervisningen.
För oss är det mycket viktigt att anställa rätt person på rätt tjänst. För att vara aktuell för denna tjänst behöver du vara villig att arbeta minst 75%. För att få en fast tjänst som lärare i Sävsjö kommun krävs lärarlegitimation.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-10 .
Arbetstid: Dagtid.
Tillsvidareanställda medarbetare i Sävsjö kommun är krigsplacerade på sin ordinarie arbetsplats.
I händelse av höjd beredskap, krigsfara eller krig ska medarbetaren komma till sin ordinarie arbetsplats.
Arbetsgivaren har rätt att omplacera medarbetare till en annan arbetsplats inom Sävsjö kommuns organisation om behov skulle uppstå.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336912". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sävsjö Kommun
(org.nr 212000-0563)
Djurgårdsgatan 1 (visa karta
)
576 80 SÄVSJÖ Arbetsplats
Sävsjö kommun, Barn- & utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor Rörviks skola
Stina Hultqvist Vestelind stina.hultqvist-vestelind@savsjo.se +4638215651 Jobbnummer
10009713