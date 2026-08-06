Rörnätstekniker till VA Ledningsnät Service
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2026-08-06
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VA-verksamheten har som mål att öka förnyelsetakten av Örebro kommuns vatten- och avloppsledningar samt att underhålla befintliga ledningar. Ledningsnät står inför spännande utmaningar med växande geografiska områden. I den takt som Örebro växer ställs allt högre krav på flexibilitet och kundfokus.Publiceringsdatum2026-08-06Om tjänsten
Varmt välkommen till VA ledningsnät! Nu erbjuder vi möjligheten att arbeta som rörnätstekniker hos oss. I denna roll tillhör du gruppen Service som ligger under verksamheten Vatten och avlopp. Som medarbetare i gruppen Service är ditt uppdrag att genomföra undersökningar och underhåll på det kommunala VA-ledningsnätet. Ofta är du den första kontakten utåt till fastighetsägarna i samband med exempelvis vattenavstängningar eller avloppsstoppar på deras fastigheter. I din roll ingår samarbete med övriga inom enheten, verksamheten och entreprenörer. Som rörnätstekniker arbetar du utomhus hela året, vilket kräver att du trivs med arbete i utomhusmiljö.
Exempel på arbetsuppgifter:
undersökningar av VA ledningsnätet och delaktighet i efterföljande åtgärder
förebyggande och akuta reparationer och underhållsarbete på VA ledningsnätet
delta i planering, förberedelser och tidplaner för uppdragen
dokumentation och återrapportering i Ledningsnäts verksamhetssystem, bland annat VA-banken. VA-banken används som arbetsredskap i det dagliga arbetet, där planering av löpande tillsyn och underhåll sker
beredskapstjänstgöring kan ingå i tjänsten
arbeta efter enhetens mål och visioner
Om arbetsplatsen
Ledningsnät VA som är en del av Vatten och avlopp på Teknik- och serviceförvaltningen, har 53 medarbetare. Vi har grupperna Bygg, Drift och Service. Du kommer att tillhöra gruppen Service, som utgår från våra lokaler på Berglunda. Gruppen består idag av 15 medarbetare. Ledningsnäts huvuduppdrag är förebyggande underhåll av VA-ledningsnätet, förnyelse av ledningsnätet samt nybyggnation av VA-ledningar i exploateringsområden. Vi sköter även byten av vattenmätare samt vattenmätaravläsningar. Ledningsnät samarbetar med flera olika enheter inom Teknik-och serviceförvaltningen.
Du hittar oss i nya, toppmoderna lokaler i Berglunda vid Marieberg men du kommer att röra dig över hela Örebro kommun för att utföra dina arbetsuppgifter, vilket betyder att du träffar många kollegor och invånare i din arbetsvardag. Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta på VA i Örebro kommun på https://extra.orebro.se/jobb/rekryteringvaiorebro.4.3430a3061541e3167fd3932.html!Kvalifikationer
Då tjänsten innebär att du kan få andra arbetsuppgifter eller kan behöva rycka in i andra grupper så vill vi att du som söker är flexibel och ser möjligheter i förändringar. Vi söker dig som tar egna initiativ, uppnår resultat och alltid ser till verksamhetens bästa i agerande och beslut. Arbetet innebär samarbete i gruppen så du ska kunna arbetar bra med andra människor. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Därtill behärskar du svenska språket så att du obehindrat kan kommunicera och dokumentera det som verksamheten kräver. Vidare tar du ansvar för din egen och gruppens uppgifter och kan prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vi ser gärna att du har ett intresse av att utvecklas inom din roll och utveckla ditt dagliga arbeta framåt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
avslutad 3-årig gymnasieutbildning eller YH-utbildning inom relevant ämnesområde alternativt erfarenhet som bedöms likvärdig
B-körkort
Meriterande:
erfarenhet av rörläggningsarbete
erfarenhet av att arbeta i olika verksamhetssystem/ärendehanteringssystem, såsom VA-banken, t.ex.
BE körkort
utbildningen Säkerhet på väg, del 1-3
heta arbeten
hygienutbildning
svetskurs – EWF – för stum- och elektrosvetsning inom VATjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidare
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1-2
Övrig information
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på http://www.orebro.se/jobb.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Tjänsten är placerad i säkerhetsklassad verksamhet och säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att ske innan anställning i enlighet med säkerhetsskyddslagen.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 20 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tos 2593/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 32560 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Gruppchef
Kenth Johansson +4619211840 Jobbnummer
10024295