Rörnätstekniker till Norrtälje Vatten och Avfall
2026-03-23
Vi erbjuder dig
Norrtälje växer - och det gör även behovet av hållbara och framtidssäkra vatten- och avloppslösningar. Hos Norrtälje Vatten och Avfall arbetar vi för att ge invånare i hela kommunen en trygg vardag med rent vatten, fungerande avlopp och ett hållbart kretslopp. För att lyckas behöver vi fler engagerade kollegor som vill vara med och bygga framtidens ledningsnät.
Nu söker vi en rörnätstekniker som vill ha ett varierande jobb med stort ansvar, mycket frihet och möjlighet att påverka både samhällsutvecklingen och sin egen arbetsdag.
Vi erbjuder en trygg arbetsplats, engagerade kollegor och möjligheten att vara med och påverka hur Norrtälje växer.
Vad innebär rollen?
Som rörnätstekniker blir du en viktig del av vårt team som ansvarar för drift och underhåll av kommunens VA-ledningsnät. Du säkerställer att Norrtälje kommun har en trygg vattenförsörjning och ett fungerande avloppssystem - dygnet runt, året runt.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
• Utföra planerat och akut underhåll på VA-ledningsnätet och anläggningar
• Att åtgärda läckor på vatten- och spillvattenledningar
• Avhjälpa avloppsstopp och fel på självfallsledningar
• Arbeta med ventiler, kopplingar och andra ledningskomponenter
• Utföra ärenden och arbetsorder från vår Kundservice, samt hantera vattenmätare i brunnar och inne hos kunder
• Arbeta i olika datorsystem
Du arbetar oftast tillsammans med en kollega, men både ensamjobb och arbete i större team förekommer.
Vem söker vi?
Vi letar efter en lösningsorienterad kollega som trivs med ett praktiskt, varierande och viktigt samhällsuppdrag. Du är en engagerad, flexibel, positiv, professionell och serviceinriktad person, som tar ansvar för både egna och gruppens uppgifter, har lätt för att prioritera och trivs med ordning och reda på arbetsplatsen. Du kan på ett ödmjukt sätt kommunicera med kunder, chefer och kollegor, och eftersom du arbetar tätt tillsammans med andra, är god samarbetsförmåga avgörande.
Det här behöver du ha med dig
• Relevant utbildning och gärna med inriktning mot VA
• God erfarenhet av VA-anläggning/mark.
• God dator- och mobilvana.
• Körkort B (BE/C/CE/truck är meriterande).
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, då en del av våra arbeten kräver hög säkerhet och det är viktigt att du förstår instruktioner på svenska.
• God kommunikativ förmåga.
• Fördel om du bor i Norrtälje kommun då beredskap kan ingå i tjänsten.
Meriterande
• Svetsning av plaströr
• Maskinkörning
• Diplomerad rörläggare
Men viktigast av allt är din personlighet: vi söker dig som är flexibel, självständig, ödmjuk och serviceinriktad. Du gillar att arbeta både i team och på egen hand - och du trivs i en roll där du är NVAAs ansikte utåt.
Arbetet sker utomhus i alla väder och du måste gilla att arbeta praktiskt.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: tillsvidare, beredskap kan ingå
Omfattning: heltid, vardagar 07.00 - 16.00. Beredskap utanför ordinarie arbetstid kan ingå.
Tillträde: enligt överenskommelse
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas. Vi intervjuar löpande - så vänta inte med din ansökan!
Norrtälje Vatten och Avfall levererar dagligen tjänster och produkter inom vatten, avlopp, avfall och återvinning. Vi skapar även förutsättningar för att lokalsamhället ska kunna växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Vi finns till för våra kunder och medarbetarna är vår viktigaste resurs.
Norrtälje Vatten och Avfall är ett aktiebolag som ägs av Norrtälje kommun. Den 1 mars 2021 tog bolaget över verksamheterna från VA-avdelningen och renhållningsavdelningen på kommunen. Norrtälje Vatten och Avfall har ungefär 150 anställda.Surfa in på vår webbplats www.nvaa.se
(https://www.nvaa.se/).
Där kan du läsa mer om verksamheten, vad vi står för och hur du kommer i kontakt med oss.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314104".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Norrtälje vatten och avfall AB
(org.nr 559269-3567) Arbetsplats
Nvaa, Drift Ledningsnät Kontakt
Enhetschef
Anna-Karin Ingemarson anna-karin.ingemarson@nvaa.se 0176-28 33 35
9814548