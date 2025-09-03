Rörnätsarbetare till Falu Energi & Vatten
Adecco Sweden AB / Anläggningsarbetarjobb / Falun Visa alla anläggningsarbetarjobb i Falun
2025-09-03
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige
Vill du vara en hjälte i gropen och säkerställa att Falubor har tillgång till vatten här och nu och om hundra år? Vi söker nu en rörnätsarbetare till vår rörteknikgrupp - missa inte chansen att bli en del av ett härligt och sammansvetsat team!
Hur skulle du hantera en vattenläcka som drabbar 500 Falubor? Att jobba som rörnätsarbetare hos oss kan innebära dagar med viss dramatik, där problem måste lösas snabbt. Men för det mesta handlar det om planerade rörläggningsarbeten som är en del av infrastrukturen som ska hålla i 100 år. Oavsett så krävs det problemlösningsförmåga och teamwork. Som rörnätsarbetare arbetar du ofta i team om två och utmaningar ni ställs inför kan vara läckor på vatten- eller spillvattenledningar, avloppsstopp, trasiga ventiler eller fel på självfallsledningar.
Arbeta som rörnätsarbetare
Du kommer att ingå i avdelningen Vatten & Återvinning och gruppen Rörteknik. Det är en sammansvetsad grupp med härlig teamkänsla! Gruppen arbetar med drift, underhåll och förnyelse av ledningsnät inom VA.
Vi har kommit långt inom digitalisering och använder digitala verktyg som stöd i dagligt arbete. Det gör att vi snabbt kan fatta beslut och påbörja våra insatser. Det kommer att vara du och ditt arbetslag som är hjältarna på plats, så din kunskap och erfarenhet blir extra viktig.
Arbetet sker utomhus året runt och i jobbet ingår mycket frihet under ansvar. Att jobba hos oss innebär att du jobbar inom kommunens gränser. Arbetet är förlagt under dagtid på vardagar. Beredskap ingår i tjänsten ungefär var femte vecka.Publiceringsdatum2025-09-03Profil
För att trivas i rollen som rörnätsarbetare är det viktigt att du är praktiskt lagd och lösningsorienterad, har hög arbetsmoral och trivs med fysiskt arbete i ur och skur. Eftersom du i ditt dagliga arbete är företagets ansikte utåt och möter kommuninvånare är det viktigt att du har en positiv och serviceinriktad personlighet.
Du är också en jordnära person som kan hitta lugnet i en stressad situation och är väl medveten om kvalité och vikten av att arbeta på ett säkert sätt. Du har god samarbetsförmåga, värderar teamarbete högt och har ett prestigelöst sätt gentemot andra.
Du som söker har:
• Utbildning inom anläggning, anläggningsteknik, VA eller har motsvarande kunskap via tidigare arbetslivserfarenheter, gärna inom anläggningsområdet.
• Vana att arbeta med digitala arbetsverktyg via till exempel surfplatta/mobil
• God förmåga att uttrycka dig på svenska, i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande om du har:
• Yrkesbevis för anläggningsarbete och/eller diplomkurs för rörläggare, rörnätstekniker
• Erfarenhet inom VA-anläggning, läcklagning och/eller rörläggning
• Svetsning av plaströr/svetskurs för PE-rör
• Utbildning och erfarenhet gällande entreprenadmaskiner
• CE-körkort, C-körkort och/eller CE-körkort
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kollegan Johan om gruppen, uppdraget och Falu Energi & Vatten: För mig är gruppen a och o, och jag jobbar i en helt otrolig grupp. Vi har roligt ihop, skrattar mycket och ställer upp för varandra. Vårt uppdrag är också viktigt. Vi ser ju till så att dricksvatten når våra kunder och att avloppsvattnet avleds och hanteras. FEV är en arbetsgivare som erbjuder en trygg anställning med bra förmåner.
Vatten är vårt ansvar!
Vårt verksamhetsområde Vatten ansvarar för VA-kollektivet i Falu kommun och de lagstadgade vattentjänsterna. Vi producerar och distribuerar dricksvatten, och tar hand om och renar spillvatten från hushåll, allmänna anläggningar och industrier. Vi ansvarar också för att leda bort och ta hand om dag- och dräneringsvatten på ett säkert sätt.
Det bästa med att jobba hos oss
Hos oss får du en arbetsplats som ger dig möjlighet att förena ett spännande jobb med livskvalité. Vi kännetecknas av att vara en öppen, lyhörd och innovativ arbetsgivare där varje medarbetare är viktig. Alla ska känna att de vill, vågar och kan fatta beslut i sin vardag. Alla medarbetare ska känna en stark gemenskap och erbjudas utvecklingsmöjligheter inom företaget.
Vi är måna om våra medarbetare och erbjuder flera förmåner som till exempel friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, pensionsrådgivning, arbetstidsförkortning, personalklubb och fri tillgång till gymnastikhall/gym.
Anställningsvillkor
• Tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas
• Heltid. Beredskap ingår i tjänsten.
• Tillträde enligt överenskommelse
Välkommen med din ansökan!
Registrera din ansökan via länken senast 2025-09-22. Bifoga CV som beskriver utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev. I den här rekryteringen samarbetar vi med rekryterings- och bemanningsföretaget Adecco.
Vi erbjuder medflyttandeservice för respektive genom https://rekryteringslots.se/.
Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.
Vid frågor
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att Johan Berglind, tf. chef Rörteknik via 070-8360155 alternativt johan.berglind@fev.se
eller ansvarig rekryterare Ulrika Struve via 073-684 70 83 alt. ulrika.struve@adecco.se
.
Tillsammans skapar vi framtidens Falun
Falu Energi & Vatten är ett kommunägt företag som omsätter cirka 1085 miljoner kronor per år och har cirka 240 anställda. Med våra verksamheter inom el, kraftproduktion, värme & kyla, stadsnät, återvinning samt vatten är vi en viktig del av infrastrukturen i Falu kommun.
Vi ser oss som en engagerad samhällsbyggare som med hållbarhet och kundens bästa i fokus utvecklar samhället. Det gör vi genom en kultur där vi vågar utmana och utvecklas, där vi alla känner ansvar och möter varje människa med öppenhet. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Senior Rekryteringskonsult
Ulrika Struve ulrika.struve@adecco.se 073-684 70 83 Jobbnummer
9490966