Rörmokare Timanställning vid behov Uppsala med omnejd
2025-09-11
Om rollen
Vi söker en certifierad rörmokare (VVS-montör) för omgående timanställning vid behov. Uppdragen varierar och utförs hos både privatpersoner och företag i Uppsalaområdet.
Det här passar perfekt för dig som är pensionerad VVS-tekniker, egenföretagare med tid över, eller någon som vill arbeta extra timmar när det passar.
Som timanställd hos oss kommer du att:
Utföra olika typer av VVS-arbeten - både service och enklare installationer
Själv kunna påverka din arbetsmängd och arbetstid
Arbeta i ett team där vi värdesätter kvalitet, trygghet och hållbara lösningar
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är certifierad rörmokare/VVS-montör (krav)
Har flera års erfarenhet inom yrket
Bor i Uppsala med omnejd
Är noggrann, pålitlig och har en professionell framtoning
Kan kommunicera på svenska eller engelska
Har körkort och gärna tillgång till egen bil (meriterande)
Vi erbjuder:
Timanställning vid behov - du arbetar när det passar dig
Flexibilitet i uppdrag och tider
Konkurrenskraftig timlön
Möjlighet till längre samarbeten
En arbetsmiljö som präglas av respekt, trygghet och enkelhet
Exempel på arbetsuppgifter:
Service av kranar och avlopp
Installation av diskmaskin, tvättmaskin och blandare
Byte av WC-stol eller handfat
Rensning av avlopp
Mindre VVS-reparationer
Skicka in din ansökan så fort som möjligt (helst med CV och) ett kort personligt brev via vår webbplats:
dfp-stad.fly.dev/#kontakta-oss
Viktigt: Ansökningar utan CV och personligt brev tas automatiskt bort av vår AI-robot.
Ange tydligt vilket jobb du söker, varför du är intresserad, och vad du kan bidra med.
Företag
Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Förening
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rörmokare".
