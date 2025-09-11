Rörmokare Timanställning vid behov Uppsala med omnejd

Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Fören / VVS-jobb / Uppsala
2025-09-11


Visa alla vvs-jobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Fören i Uppsala

Rörmokare - Timanställning vid behov - Uppsala med omnejd
Om rollen
Vi söker en certifierad rörmokare (VVS-montör) för omgående timanställning vid behov. Uppdragen varierar och utförs hos både privatpersoner och företag i Uppsalaområdet.
Det här passar perfekt för dig som är pensionerad VVS-tekniker, egenföretagare med tid över, eller någon som vill arbeta extra timmar när det passar.
Som timanställd hos oss kommer du att:
Utföra olika typer av VVS-arbeten - både service och enklare installationer

Själv kunna påverka din arbetsmängd och arbetstid

Arbeta i ett team där vi värdesätter kvalitet, trygghet och hållbara lösningar

Vem söker vi?
Vi söker dig som:
Är certifierad rörmokare/VVS-montör (krav)

Har flera års erfarenhet inom yrket

Bor i Uppsala med omnejd

Är noggrann, pålitlig och har en professionell framtoning

Kan kommunicera på svenska eller engelska

Har körkort och gärna tillgång till egen bil (meriterande)

Vi erbjuder:
Timanställning vid behov - du arbetar när det passar dig

Flexibilitet i uppdrag och tider

Konkurrenskraftig timlön

Möjlighet till längre samarbeten

En arbetsmiljö som präglas av respekt, trygghet och enkelhet

Exempel på arbetsuppgifter:
Service av kranar och avlopp

Installation av diskmaskin, tvättmaskin och blandare

Byte av WC-stol eller handfat

Rensning av avlopp

Mindre VVS-reparationer

Publiceringsdatum
2025-09-11

Så ansöker du
Skicka in din ansökan så fort som möjligt (helst med CV och) ett kort personligt brev via vår webbplats:
dfp-stad.fly.dev/#kontakta-oss
Viktigt: Ansökningar utan CV och personligt brev tas automatiskt bort av vår AI-robot.
Ange tydligt vilket jobb du söker, varför du är intresserad, och vad du kan bidra med.
Annonsen tas bort när vi hittat rätt personer.

Företag
Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Förening
www.dfpstad.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://dfp-stad.fly.dev/jobba-hos-oss

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rörmokare".

Arbetsgivare
Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Fören

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Din Företagspartner

Jobbnummer
9503200

Prenumerera på jobb från Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Fören

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Din Företagspartner i Sverige Ekonomisk Fören: