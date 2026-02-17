Rörmokare till Veterankraft i Stockholm!
Veterankraft AB / VVS-jobb / Stockholm Visa alla vvs-jobb i Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veterankraft AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Veterankraft söker en erfaren rörmokare som vill hjälpa våra kunder i Stockholm!
Som rörmokare hos oss arbetar du med enklare VVS-arbeten, främst hos privatpersoner men ibland även hos företag. Du kan till exempel byta vattenkonsoler, laga läckande kranar och åtgärda stopp i avlopp. Du möter kunder i deras hem eller på deras arbetsplatser och hjälper dem på ett snabbt och professionellt sätt. Du väljer själv hur mycket du vill jobba. Tjänsten är timanställning och ger stor frihet.
Därför trivs många hos oss
Du bestämmer själv när och hur mycket du vill arbeta.
Du får använda din kunskap och känna att du gör nytta.
Du möter människor och får ett socialt och roligt jobb.
Vi söker dig som
Är senior och vill fortsätta bidra med din erfarenhet.
Har yrkesvana som rörmokare eller erfarenhet av VVS-arbeten.
Är noggrann, serviceinriktad och har en positiv inställning.
Har körkort och gärna tillgång till bil
Har grundläggande datavana och kan svenska i tal och skrift.
Villkor och förmåner
Flexibla arbetstider - du väljer själv.
Trygghet med kollektivavtal och försäkring.
Trevlig gemenskap - du kan delta i träffar och aktiviteter med andra veteraner.Publiceringsdatum2026-02-17Om företaget
Veterankraft är ett av Sveriges främsta auktoriserade bemanningsföretag och den största leverantören av hushållsnära tjänster och företagstjänster. Med verksamhet på cirka 40 orter, från Luleå i norr till Trelleborg i söder, erbjuder vi våra kunder hjälp i vardagen med trygghet, kvalitet och personlighet i fokus. Varje år underlättar vi tillvaron för tusentals hushåll och företag genom våra skräddarsydda tjänster och engagerade medarbetare. Varje dag ser vi hur våra Veteraner gör skillnad hos tusentals kunder genom sitt arbete och sina insatser.Så ansöker du
Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan idag!
Har du några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, vänligen kontakta stockholmcity@veterankraft.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7247294-1847355". Arbetsgivare Veterankraft AB
(org.nr 556767-7694), https://veterankraftab.teamtailor.com
Vasagatan 16 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9748650