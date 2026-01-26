Rörlig farmaceut till Apotek Hjärtat, Småland
Därför ska du jobba som Regional farmaceut hos oss
Rollen som regional farmaceut på Apotek Hjärtat innebär en varierad vardag där du arbetar flexibelt på våra apotek i Småland: Älmhult. Gislaved, Ljungby och Värnamo.
Du får möjlighet att jobba på våra olika apotek i regionen och en vardag med stor variation. Du kommer vara en uppskattad kollega som finns tillgänglig på de apotek där behovet av din kompetens är som störst. Detta innebär att du kommer att få kunskap och lära känna både vår verksamhet och dina kollegor i regionen bättre än många andra!
Så här jobbar en Regional farmaceut!
Du arbetar omväxlande med professionell rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. Som den kundfokuserade farmaceut du är hjälper du våra kunder till bättre hälsa samtidigt som du bidrar till apotekets framgång. Då du kommer jobba på olika apotek i hela regionen är det viktigt att du är beredd på att arbeta på platser med geografiskt avstånd.
Som Rörlig Farmaceutresurs tillkommer ett lönetillägg utöver grundlön. Då tjänsten är rörlig över hela regionen är tjänstgöringsort flexibel. Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tjänsten är på heltid eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde till tjänsten sker enligt överenskommelse.
Det här är du!
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare, och gärna dig som har arbetat några år som farmaceut.
Du är flexibel när det kommer till att sätta dig in i nya arbetsgrupper på ett nytt apotek. Som person är du positiv, engagerad och gillar enkla och nya lösningar i din vardag. Du brinner självklart för ditt arbete som farmaceut! Det är en fördel om du tidigare har jobbat på flera olika apotek i form av storlek och format.
Varför bli en del av Hjärtat?
På Hjärtat erbjuder vi dig ett jobb i ett innovativt företag som växer! Vi är en platt organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor och chef. Som farmaceut kan du vidareutvecklas i rollerna som bland annat Läkemedelsansvarig, Farmaciansvarig och Säljansvarig. Är du nyfiken på att veta mer om hur det är att jobba på Hjärtat? Lyssna gärna på vår podd!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Kontaktperson: Hanna Homman
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Hjärtat AB
331 30 VÄRNAMO Arbetsplats
Apotek Hjärtat Region 15 i Småland Jobbnummer
