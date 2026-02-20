Rörlig farmaceut till Apotek Hjärtat Örebro
2026-02-20
Är du legitimerad farmaceut och är redo för din nästa utmaning? Vill du vara en del av en organisation där du kommer att ha ett nära samarbete med ditt team och stora möjligheter att utvecklas i olika roller? Välkommen till Apotek Hjärtat!
Om jobbet som farmaceut på Hjärtat
Som farmaceut på Hjärtat arbetar du omväxlande med rådgivning och försäljning inom recept och egenvård. I rollen bidrar du med din farmaceutiska kompetens, engagemang och erfarenhet, till en bättre hälsa för våra kunder och till apotekets framgång.
På Hjärtat kan din karriär som farmaceut ta många spännande vägar. Du kan leda andra och specialisera dig inom till exempel farmaci, kvalitet eller kundmöte. Möjligheterna är många! Läs mer om våra karriärvägar här.
Därför ska du jobba hos oss - apotekschefen berättar
Välkommen till Örebros nyaste och fräschaste Apotek Hjärtat - med ICA Kvantum Adolfsberg som din bas!
Vi fortsätter att växa och söker nu en flexibel och engagerad farmaceut som vill arbeta som rörlig resurs i Örebro och Karlskoga med ICA Kvantum Adolfsberg som ditt huvudsakliga apotek. Här får du en varierad och utvecklande roll där du både stärker våra lokala team och får en bred erfarenhet från flera apotek.
Hos oss står alltid kunden i fokus, och vi arbetar med glädje, energi och professionalitet för att ge rådgivning och service i toppklass. Som rörlig resurs blir du en viktig del av våra team och bidrar där behovet är som störst.
För att trivas i rollen tror vi att du är en lagspelare med driv, uppskattar variation och har lätt för att anpassa dig till olika arbetsmiljöer. Du gillar ett högt tempo, har ett öga för helheten och trivs med varierade arbetsuppgifter och arbetstider. Här får du goda möjligheter att påverka, utvecklas och ta ansvar - och för dig som vill finns även möjlighet att ta dig an utökade ansvarsområden.
Tjänsten är en tillsvidareanställning, och både heltid och deltid kan diskuteras.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är legitimerad receptarie eller apotekare. Du är antingen i början av din karriär eller erfaren farmaceut och känner igen dig i beskrivningen:
Du visar intresse och engagemang i mötet med kunder och samarbetar väl med kollegor på ditt apotek och i hela regionen/ hela Apotek Hjärtat
Du tar ansvar för att hantera de krav som ställs på dig som farmaceut och tar hjälp av ditt team vid behov
Du bidrar med en god attityd och söker enkla lösningar i vardagen
Nyfiken på att lära känna våra kollegor? Lyssna på vår podcast. Du hittar den här!
På Hjärtat strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund! Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen, skicka in din ansökan redan idag. Om roller kräver det så behöver du genomgå bakgrundskontroller innan anställning. All extern hjälp med rekrytering undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Kontaktperson: lynn.a.dahlberg@apotekhjartat.se
Välkommen till oss - ett apotek med Hjärtat på rätt ställe! Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Apotek Hjärtat AB
702 28 ÖREBRO Arbetsplats
Apotek Hjärtat Mariatorget Jobbnummer
