Rörläggare till byggprojek i Stockholm

ByggLove Bemanning AB / Processoperatörsjobb / Stockholm
2026-03-13


Rörläggare sökes för kommande uppdrag inom bygg

Vi söker nu erfarna rörläggare för kommande uppdrag hos en av våra kunder. Är du noggrann, ansvarstagande och har erfarenhet av rörläggning inom mark och anläggning? Då kan du vara den vi letar efter.

Du blir anställd hos oss och uthyrd till vår kund. Kunden är ett rikstäckande byggföretag med ett välkänt och etablerat varumärke inom branschen.

ArbetsuppgifterDu kommer att arbeta med rörläggning i mark- och anläggningsprojekt enligt ritningar och arbetsbeskrivningar. Arbetet sker i nära samarbete med övriga yrkesgrupper på arbetsplatsen.

Krav / kompetens

Erfarenhet av rörläggning av betongrör

Erfarenhet av arbete med fjärrvärmerör

Erfarenhet av stålrör

God vana att arbeta efter ritningar

God förståelse för säkerhet på byggarbetsplats

AnställningsvillkorDu blir anställd hos oss och uthyrd till kund. Anställningen sker enligt Byggavtalet.

Vi erbjuder

Möjlighet till långsiktiga uppdrag

Arbete hos ett etablerat och välkänt byggföretag

En trygg arbetsmiljö och engagerade kollegor

Möjlighet till utveckling inom yrket

Om ByggLove Bemanning AB

ByggLove Bemanning AB är ett bemanningsföretag med fokus på byggbranschen. Vi matchar skickliga yrkesarbetare med kvalitetsmedvetna byggföretag i hela Sverige. Vårt mål är långsiktiga relationer både med våra kunder och våra medarbetare. Vi är medlemmar i Byggföretagen och tillämpar Byggavtalet för din anställning.

AnsökanSkicka din ansökan med CV och relevanta certifikat. Urval sker löpande.

Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: cv@bygglove.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ByggLove Bemanning AB (org.nr 559387-5015)
Korsgatan 2E (visa karta)
602 33  NORRKÖPING

Arbetsplats
Bygglove Bemanning AB

Kontakt
Rekrytering ByggLove
cv@bygglove.se

Jobbnummer
9797533

