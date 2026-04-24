Rörläggare/anläggningsarbetare (VA-tekniker), Partille kommun
Partille kommun / Anläggningsarbetarjobb / Partille Visa alla anläggningsarbetarjobb i Partille
2026-04-24
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Partille kommun söker nu en rörläggare (VA-tekniker) med framåtanda och drivkraft som vill bidra med utvecklingen av vår arbetsplats. Allt fler vill leva och bo i Partille och det gör att vi på VA-enheten behöver bli fler för att kunna leverera våra tjänster till kommuninvånarna. Vill du bli en av oss?
Arbetsuppgifterna som rörläggare (VA-tekniker) i Partille kommun är varierande både till storlek, plats och utformning. Dina uppgifter kan handla om förebyggande underhåll eller direkta reparationer av Partille kommuns vatten- och avloppsnät. I det dagliga arbetet jobbar du i tätt samarbete med kollegor och entreprenörer. Oavsett storlek på projekt, djup på ledningsschakt eller dimension på rörledningar lägger du liksom dina kollegor stor vikt vid att arbetet utförs på ett säkert sätt. Tillsammans med medarbetare och externa entreprenörer utför du bland annat schakt-, rörläggnings- samt markarbeten inom det aktuella entreprenadområdet. Teamet består av elva personer varav fem arbetar som rörläggare (VA-tekniker). Beredskap kan komma att ingå i tjänsten. Publiceringsdatum2026-04-24Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad, ansvarstagande och vill vara delaktig i utvecklingen av verksamheten. Du får inte vara rädd för att ta i och ska kunna ta egna initiativ och ha framåtanda. Arbetet ställer höga krav på hygien då vi jobbar både med avlopps- och dricksvatten så det är viktigt att du är ordningsam och noggrann. Du behöver kunna formulera dig väl i både tal och skrift på svenska för att kunna samarbeta kvalitativt med dina arbetskollegor och kommunicera professionellt med våra kunder. B-körkort är ett krav.
Följande är meriterande:
• Arbetserfarenhet inom schaktarbeten
• Datorvana - då vi använder digitala hjälpmedel i vår verksamhet
• Servicevana - då arbetet innebär återkommande kundkontakter
• C-körkort
I rollen tar du egna initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Du tar ansvar för dina uppgifter och kan själv strukturera din arbetsdag på ett bra sätt. Du har lätt för att anpassa dig och kan snabbt ställa om vid ändrade omständigheter. Vi söker dig som är duktig på att samarbeta med andra, där du lyssnar, kommunicerar och bidrar till en positiv arbetsmiljö. Vi lägger stor vikt på god kommunikativ och social förmåga.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillfällig anställning på timmar, men kan komma att leda till en fast anställning längre fram. Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att både bakgrundskontroll samt säkerhetsprövningsintervju kommer att genomföras innan anställning.
Våra ordinarie arbetstider är 06.30-16.00 Mån-torsdag, fredag 06.30- 13.00
Vid start av tjänsten behöver man vara beredd på att kunna jobba hela arbetsdagar mån-torsdag för att lära sig arbetsuppgifterna och lära känna arbetslagen.
Lön: 200kr/h
Din nya arbetsplats
Partille kommun är en hälsofrämjande arbetsplats där du som medarbetare får ta del av en rad förmåner såsom olika sorters fritids- och friskvårdsaktiviteter, flextid, friskvårdsbidrag samt förmånscykel. VA-enheten planerar och bedriver kommunens VA-verksamhet, förvaltar VA-anläggningarna, producerar och distribuerar dricksvatten samt avleder spill- och dagvatten, medverkar i kommunens samhällsutveckling t.ex. detaljplanarbete. På enheten arbetar 20 personer. VA-enheten har personal placerad i kommunhuset, på Brodalens industriområde samt på Kåsjöns vattenverk.
Jobba i Partille kommun
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Ett gött arbete för ett gott samhälle!
Läs mer om hur det är att jobba i Partille kommun: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/Övrig information
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryterinssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringscenter som hjälper dig vidare med din ansökan. Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Partille kommun
(org.nr 212000-1272), http://partille.varbi.com
Gamla Kronvägen 34 (visa karta
)
433 33 PARTILLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
KSF, SBK, Tekniska avd., VA Kontakt
Malin Bugaj, VA-chef 031-7921073 Jobbnummer
9874811