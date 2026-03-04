Rörläggare/anläggare till VA-avdelningen
Att avfallshantering, energiförsörjning samt vatten och avlopp fungerar är avgörande för att Ölandsbornas vardag ska fungera - och vi på Borgholm Energi är glada över att få vara en del av just den vardagen hos våra 13 000 privat- och företagskunder. Vi arbetar för att driva och utveckla Öland - och för att skapa en hållbar framtid krävs omtanke om miljön, klimatet och nästa generation. Vårt mål är att vara ett långsiktigt och hållbart bolag och vi tänker vara helt fossilfria senast 2030.
Vi är ett kommunägt multi utility-bolag där Borgholm Energi Elnät AB är moderbolag och Borgholm Energi AB, som driver övriga verksamheter, är dotterbolag. Vi är unika med vår bredd av verksamheter inom samma koncern, där vi tillhandahåller tjänster inom Vatten och Avlopp, Återvinning och Avfall, Elnät, Fjärrvärme samt lokaler.
Hos oss finns cirka 70 medarbetare och huvudkontoret är centralt beläget i Borgholm. Vi bryr oss om våra kollegor och uppmuntrar varandra. Vi värdesätter nya idéer och sätt att arbeta. Teamandan är stark och vi uppskattar personer som gillar att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål. Vår arbetsmiljö präglas av värme och ömsesidig respekt - det är kul att gå till jobbet!
Vi tror på att en arbetsplats med jämställdhet och mångfald utvecklar oss och vår verksamhet. Vi månar om våra medarbetare och jobbar för en god balans mellan arbete, familj och fritid.
Borgholm Energi ansvarar för kommunalt vatten och avlopp i Borgholms kommun. Vi arbetar varje dag med att säkra en trygg och hållbar VA-försörjning, både genom att förvalta och underhålla våra befintliga anläggningar och genom att planera och bygga för framtiden.
Som rörläggare blir du en viktig del av teamet inom VA-ledningsnät. Ditt huvudsakliga arbete består av drift och underhåll av det befintliga ledningsnätet. Du arbetar praktiskt ute i fält och bidrar till att våra anläggningar fungerar säkert och effektivt varje dag.
I rollen ingår även att:
* Delta i projektering och planering av nya VA-ledningar
* Medverka vid utförande och kontroll av nyanläggningar och VA-entreprenader
* Samarbeta med kollegor och entreprenörer för att säkerställa hög kvalitet och god arbetsmiljö
Tillsammans med dina kollegor bidrar du också till att utreda, planera och utveckla våra underhållsplaner samt säkerställa en effektiv och professionell service till både interna och externa kunder.
Beredskap kan komma att ingå i tjänsten med en inställelsetid på högst en timme.
Provanställning om sex månader kan komma att tillämpas.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har relevant teknisk utbildning och praktisk erfarenhet från arbete med VA-ledningsnät, alternativt annan likvärdig utbildning och erfarenhet inom mark- och anläggningsarbete. Du har god yrkeskunskap och trivs med ett praktiskt och fysiskt arbete utomhus året om.
Meriterande kvalifikationer:
* Förarbevis för hjullastare
* Svenskt Vatten Rörnät diplomkurs
* Stum- och elektrosvetsningskurs
* APV nivå 1 & 2
* Säker schakt
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen är du strukturerad, ansvarstagande och har god förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Du trivs i en flexibel organisation och kan arbeta såväl självständigt som i team. Vid förändrade förutsättningar har du lätt för att anpassa dig och hitta lösningar.
Arbetet kräver god datorvana och erfarenhet av exempelvis VA-banken eller liknande verksamhetssystem är meriterande. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. B-körkort är ett krav,BE-körkort eller annat utökat körkort för släp är meriterande.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande - varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
