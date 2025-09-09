Rör-svetsare till kundföretag inom Försvarsindustrin!
I rollen som Rör svetsare arbetar du utefter ritningar och svetsar rör och övriga detaljer i varierande storlekar.
I rollen som Rör svetsare arbetar du utefter ritningar och svetsar rör och övriga detaljer i varierande storlekar.
Du kommer i huvudsak arbeta i vitt material.
Utöver svetsning förekommer det även montage arbete och allmänt verkstads arbete.
Hos kundföretaget finns goda utvecklingsmöjligheter inom produktionsavdelningen.
Arbetstider: Dagtid, måndag-fredag.
Uppdraget planeras pågå tillsvidare med goda möjligheter till anställning hos kundföretaget.
Kundföretaget verkar inom försvarsindustrin där viss krav på säkerhetsklassning förekommer.
Vi söker dig som
Har lägst industritekniskt utbildning med inriktning svetsning på lägst gymnasium nivå.
Goda kunskaper i rör-svetsning, i metoderna TIG, MAG samt rör tråd och arbetat med vitt material såsom rostfritt och aluminium.
Du bör vara händig och trivas med en varierande arbetsdag där du både svetsar och utför allmänt verkstadsarbete.
Goda kunskaper i ritningsläsning
B körkort
Heta arbeten
Grundläggande datakunskaper.
Som person ser vi att du är flexibel, ha gediget intresse för svetsning och verkstadsarbete. Vidare behöver du vara kvalitetsmedveten och noggrann i ditt arbete, samt ha en vilja att utvecklas och lära dig nya arbetsuppgifter. Du bör trivas att arbeta i team och ha god samarbetsförmåga.
Meriterande om du har genuint fordonsintresse, mekar och skruvar på fritiden. Ersättning
