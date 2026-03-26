Rör- och Anläggningsprojektör - Rörkraft Part of Rejlers, Stockholm
Rörkraft - Part of Rejlers har sedan starten varit ett expansivt konsultföretag i ständig utveckling med ambition att alltid leverera kvalitativa ingenjörstjänster med högsta servicenivå till sina kunder. Företaget och dess medarbetare har stor erfarenhet av rör- och anläggningsprojektering inom processanläggningar och utför tjänster inom el, automation, hållfasthetsberäkning, rörkonstruktion, byggnadskonstruktion samt processanalys. Rörkrafts team växer ständigt och består av kompetenta och trevliga medarbetare som genomför uppdrag i projektform via kontor i Stockholm, Lund och Karlshamn.
RÖR- OCH ANLÄGGNINGSPROJEKTÖR, STOCKHOLM
Vi söker engagerade och skickliga projektörer till Rörkrafts växande team i Stockholm. Om du som junior eller senior inom yrket har en passion för projektering och vill vara en del av en innovativ organisation, är detta en fantastisk möjlighet för dig!
Som Rör- och Anläggningsprojektör hos Rörkraft kommer du att ha en central roll i design och konstruktion av rörsystem och anläggningar. Du kommer att samarbeta med andra experter för att säkerställa att företagets projekt uppfyller högt ställda kvalitetskrav och levereras i tid. Möjligheten att driva innovation och förbättringar inom projektering är en viktig del av din tjänst.
Ansvar:
• Designa och konstruera rörsystem för både nya och befintliga industrianläggningar
• Samarbeta med kunder för att förstå och specificera deras behov
• Genomföra analyser och tekniska utvärderingar av projekteringslösningar
• Integrera hållbara och effektiva lösningar i designarbetet
• Skapa och underhålla omfattande teknisk dokumentation och ritningarPubliceringsdatum2026-03-26Kvalifikationer
• Examen eller relevanta erfarenheter inom mekanik eller annan teknisk utbildning
• Erfarenhet av rör- och anläggningsprojektering, gärna inom energi, industri eller VA
• Kompetens inom CAD-verktyg och/eller annan relevant programvara
• Förmåga att arbeta både självständigt och i team för att nå gemensamma mål
• Engagerad, initiativtagande och nyfiken personlighet med hög social kompetens
• Ansvarstagande och strukturerad med känsla för att planera och prioritera
• Stark kommunikationsförmåga på både svenska och engelska
Varför arbeta hos Rörkraft?
Rörkraft erbjuder en dynamisk och stödjande arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt. Som en del av Rörkrafts team får du arbeta med spännande och varierande projekt som utmanar och utvecklar. Rörkraft värdesätter innovation och erbjuder konkurrenskraftiga anställningsförmåner. Du välkomnas in i fina och inspirerande lokaler med närhet till butiker, restauranger och med goda kommunikationsmöjligheter.
Rörkraft har en fortsatt målsättning att vara en stabil och populär arbetsgivare, det gör de genom att vara lyhörda, engagerade och ansvarstagande. De är ett sammansvetsat gäng där alla drar åt samma håll och hjälper varandra. Det är högt i tak och de förstår vikten av att dela med sig av sina erfarenheter och utbilda varandra.Så ansöker du
Tjänsten är en heltidstjänst och ska tillsättas så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande - skicka din ansökan redan idag.
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Kristina Hjertonsson via mejl, kristina@rekryteringskonsulten.nu
För att söka tjänsten går du in på RekryteringsKonsultens hemsida www.rekryteringskonsulten.nu
Vi hanterar inga ansökningar via brev eller e-post. Alla ansökningar till RekryteringsKonsulten hanteras konfidentiellt.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RekryteringsKonsulten Sverige AB
(org.nr 559161-8961)
167 51 BROMMA Arbetsplats
Rörkraft - Part of Rejlers Jobbnummer
9820797