Rör-, mek- eller anläggningskonstruktör inom Plant Design
Afry AB / Maskiningenjörsjobb / Luleå Visa alla maskiningenjörsjobb i Luleå
2026-01-26
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle.
Vill du arbeta med spännande industriprojekt som bidrar till den gröna omställningen - och samtidigt vara en del av ett starkt team med lokal förankring och global räckvidd?
Då kan detta vara rollen för dig.
AFRY Process Industries växer - och vi söker nu erfarna rör-, mek- eller anläggningskonstruktörer inom Plant Design till våra team i Luleå och Piteå.
Vi arbetar nära processindustrin inom bland annat:
Mining & Metals
Pulp & Paper
Chemicals & Biorefining
Batteri, Power-to-X och andra framtidsområden
Hos oss får du arbeta i projekt som spänner över hela anläggningens livscykel - från tidiga studier till genomförande, montage och driftsättning.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Som rör- & anläggningskonstruktör
Konstruktion inom piping, HVAC och anläggningslayout
Detaljprojektering i både mindre och större uppdrag
Rollen som ledande konstruktör med ansvar för samordning och uppföljning
Deltagande i förstudier, förprojekt, genomförande och montagesamordning
Som mekanikkonstruktör
Mekanisk projektering av industrianläggningar
Utredning, dimensionering, beräkningar och modellering
Framtagning av förfrågnings- och tillverkningsunderlag
Beställarstöd och teknisk dokumentationKvalifikationer
Vi tror att du är en person som trivs i samarbete med andra och som gillar att ta ansvar - både tekniskt och i relationen med kund.
Vi ser gärna att du har:
Högskole- eller universitetsutbildning inom maskinteknik, eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av Pipe & Plant Design, mekanikkonstruktion eller liknande - gärna inom processindustri
God kännedom om relevanta standarder och direktiv
Vana att arbeta i olika CAD-miljöer
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
B-körkort och flexibilitet för kunduppdrag på plats
Meriterande
Flera års erfarenhet i liknande roll
Erfarenhet som projektledare eller ledande konstruktör
Etablerat nätverk av kunder och leverantörer i regionen
Ytterligare information
Därför AFRY
Hos oss blir du en del av ett prestigelöst och kunnigt team där vi värdesätter samarbete, kunskapsdelning och långsiktiga relationer - både med varandra och med våra kunder.
Vi erbjuder:
Spännande projekt i teknikens framkant
Möjlighet att påverka och utvecklas i din roll
En trygg arbetsgivare med stark lokal närvaro
Kollegor som stöttar varandra och har kul på jobbetSå ansöker du
Välkommen med din ansökan - senast 2026-03-02.
Tobias Ferner, Sektionscheftobias.ferner@afry.com
Sören Isaksson, Gruppchef Meksoren.isaksson@afry.com
Vi undanber oss kontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
