Röntgensjuksköterskor VO Röntgen och Sjukhusfysik, USÖ
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Örebro Visa alla sjuksköterskejobb i Örebro
2025-09-30
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Örebro
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Vill du jobba hos oss?
Verksamhetsområde röntgen och sjukhusfysik har ett nära samarbete inom röntgenverksamheten inom regionens tre sjukhus - Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Röntgen utför bilddiagnostik och intervention samt deltar i patientens utredning, behandling och screening. Vi utför cirka 250 000 undersökningar per år och utgör en viktig del inom den medicinska diagnostiken. Vi jobbar aktivt för att utveckla forskningen om området radiologi. Sjukhusfysik har verksamhet inom strålbehandling, röntgendiagnostik och nuklearmedicin och vi arbetar med strålskydd samt deltar aktivt i forskning som bedrivs vid Universitetssjukhuset Örebro.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har cirka 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Röntgensjuksköterskor VO Röntgen och Sjukhusfysik, USÖPubliceringsdatum2025-09-30Dina arbetsuppgifter
Örebro universitetssjukhus är landets minsta universitetssjukhus. Det gör att vi arbetar nära varandra på kliniken och i relationerna till andra enheter. Vi stöttar och jobbar för varandra och våra patienters bästa. Röntgensjuksköterskegruppen består av medarbetare i olika åldrar som alla brinner för att tillsammans skapa en bra och utvecklande arbetsmiljö. Hos oss får du arbeta i fina lokaler där all normalt förekommande radiologisk verksamhet bedrivs med modern utrustning. En helt ny akutröntgenavdelning öppnades 2022 med en enhet för avancerad traumavård. Där jobbar vi med en unik DT "på räls", som är sammankopplad med akutmottagningens traumarum. En ny 1.5T kamera är under upphandling. Sedan två år tillbaka har vi en fotonräknande DT för avancerade DT undersökningar.
Vi söker därför röntgensjuksköterskor som har lätt för att samarbeta och som vill bidra med arbetsglädje i arbetslaget. Vi vill att du har en bra teamkänsla och värdesätter ett gott samarbete. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, så som flexibilitet, framåtanda och nytänkande.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Legitimerad röntgensjuksköterska. Du jobbar noggrant och strukturerat, har en professionell framtoning med hög servicekänsla. Du sätter alltid patienten i centrum. Du delar med dig av din kompetens och ditt engagemang.
Då vi är en universitetsklinik är intresse för forskning och fördjupning något vi värdesätter. Genomgången 7,5 hp kurs i MR alt DT ses som en merit. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet . Kliniken arbetar utifrån USÖ:s värderingar som utgör grunden för verksamheten.
Om tjänsterna:
Anställningarna är tillsvidare med heltidstjänstgöring på Röntgenkliniken Region Örebro län, med grundplacering på Universitetssjukhuset Örebro. Schemalagd tjänstgöring, dag/kväll och helg. Vi erbjuder trygga anställningsvillkor, med friskvårdspeng och Röntgensemester.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:797". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Ulf Degrell 019-602 50 21 Jobbnummer
9532862