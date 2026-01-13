Röntgensjuksköterskor, Sjuksköterskor eller Operationssjuksköterskor sökes
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-01-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du sjuksköterska, röntgensjuksköterska eller operationssjuksköterska som vill utveckla din kompetens och arbeta i en spännande och stimulerande högspecialiserad medicinskteknisk miljö? Varmt välkommen med din ansökan till oss på Neurointervention!
Du erbjuds
att möta en prestigelös arbetsplats med en öppen arbetskultur
att arbeta med utvecklande, stimulerande och spännande arbetsuppgifter i en avancerad medicinskteknisk miljö med möjligheter till utveckling inom professionen
introduktion under handledning med ett individuellt inskolningsprogram som anpassas till verksamhet, dina tidigare erfarenhet och kompetens
kompetensutveckling i form av internutbildningar, föreläsningar, kurser/utbildning och möjlighet att gå på nationella/internationella konferenser.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-01-13Om tjänsten
Neurointervention är en del av Neuroradiologi och dess högspecialiserade funktionsområde. Att arbeta inom Neurointervention är att befinna sig i radiologins frontlinje där vi arbetar med patientflöden i multiprofessionella och multidisciplinära team. Vi är en viktig del i bland annat det akuta strokeflödet där vi behandlar och utför trombektomi (en interventionell strokebehandling). Förutom vår stroke verksamhet behandlar vi även aneurysm, AVM, fistlar och andra neurovaskulära sjukdomar.
Enheten för Neurointervention är kliniskt och vetenskapligt framstående inom bland annat utveckling av ny materiel för olika ingrepp, experimentell angiografi, strokeforskning samt utveckling av mjukvara och hårdvara för neuroangiografi. Vi har två moderna biplans angiolab samt ett äldre där vi undersöker och behandlar både elektiva och akuta patienter som kommer till oss från hela Stockholm och andra delar av landet. Intaget av akuta patienter sker dygnet runt, ibland direkt från ambulansen och därmed i tjänsten ingår viss beredskap i hemmet. Helg och stor helgstjänstgöring ingår som en del av beredskap. Ett särskilt beredskapsavtal finns.
Hos oss kommer du ingå i ett stabilt multiprofessionellt team med erfarna kollegor som idag består av kompetenta röntgensjuksköterskor, undersköterskor och läkare.
Forskning och utvecklingsarbete är en naturlig del av vår verksamhet där alla är med och bidrar. Är du intresserad och nyfiken på vår verksamhet är du varmt välkommen att hospitera hos oss på neurointervention.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på Karolinska Universitetssjukhuset.
Vi söker dig som
är lugn, känner dig trygg i din yrkesroll och är stabil i högt tempo och stressade situationer
tycker om att arbeta i team och på egen hand
har en positiv inställning till varierande arbetsuppgifter och att du vill bidra till verksamhetens helhet samt utveckling
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter
är nyfiken och intresserad av forskning och/eller specialisering inom vårt område.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska eller röntgensjuksköterska
Meriterande:
Specialistutbildning inom operationssjukvård, anestesi eller intensivvård
Minst 1 års erfarenhet
Erfarenhet av interventionsverksamhet.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet// Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/183". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Funktion Medicinsk Diagnostik, Neuroradiologi Kontakt
Dick Sonnell 0701671067 Jobbnummer
9681856