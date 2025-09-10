Röntgensjuksköterska till Röntgenmottagningen, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vid röntgenmottagningen Sundsvall/Härnösand arbetar cirka åttio personer och vi utför DT, MR, intervention, ultraljud och konventionell röntgen. Även avdelningen för nuklearmedicin ingår i vår verksamhet. Sundsvalls sjukhus bedriver specialiserad sjukvård och akutsjukvård där radiologin är en viktig del. Vi har också patienter från öppenvård.
Är du en röntgensjuksköterska som är intresserad av att rotera på flertalet modaliteter och vill utvecklas inom din profession? Välkommen med din ansökan. Nu söker vi två röntgensjuksköterskor till teamet! Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
På röntgenmottagningen Sundsvall/Härnösand kommer du ingå i vårt engagerade team med röntgensjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, administratörer, sekreterare och radiologer. Dina arbetsuppgifter innefattar:
Sedvanliga arbetsuppgifter som röntgensjuksköterska
Vi har önskeschema, och tjänsten innefattar dag, kväll, helg och nattjänstgöring.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad röntgensjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Det är meriterande om du
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Flexibel
Samarbetsförmåga
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
