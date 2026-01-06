Röntgensjuksköterska till Röntgenkliniken, Danderyds sjukhus
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-01-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Trygghet, prestigelöshet och nyfikenhet- det utmärker oss på Röntgenkliniken.
Välkommen till en verksamhet med högkompetent personal!
Vårt anställningserbjudande
På Danderyds sjukhus Röntgenklinik möts du av en arbetsplats med en tydlig grundstruktur som skapar trygghet i vardagen. Flexibilitet och en öppenhet för nya arbetssätt är viktiga grundpelare och medarbetarnas nytänkande bidrar till verksamhetens fortsatta utveckling. Tempot kan periodvis vara högt, men vi ser samarbete som en självklar styrka - både inom och mellan professioner. Vi bryr oss om varandra, delar med oss av vår kunskap och utvecklas tillsammans för att kunna ge våra patienter vård av hög kvalitet.
Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling samt strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap. Vi är det lilla sjukhuset med stor potential, där vägen mellan beslut och handling är kort.
Som röntgensjuksköterska hos oss erbjuds du:
• Omväxlande arbete med både elektiva och akuta undersökningar inom konventionell röntgen, DT, genomlysning, MR, ultraljud, angiografi/intervention och ablation.
• Goda förutsättningar att utvecklas, oavsett om du är nyexaminerad eller har erfarenhet inom yrket
• Nya, rymliga lokaler och härlig takterrass för lunch- och fikaraster
• Vidareutbildning internt och externt
• Individuell inskolningsplan och schemaläggning som passar dina behov
I vår verksamhet finns något som passar just dig!
• Erfaren röntgensjuksköterska? Fördjupa dina kunskaper inom exempelvis DT-kranskärl, ablationer, punktioner och MR. Hos oss finns även möjlighet att arbeta med fotonräknande DT.
• Nyexaminerad? Få en bred grund inför din framtida yrkeskarriär.
Som anställd på Danderyds sjukhus får du ersättning för sjukvård, ett friskvårdsbidrag på 5000 kr per år och tillgång till det välutrustade personalgymmet Lyftet för endast 540 kr per år. Du erbjuds även personalparkering till förmånligt pris. Vi har förmånliga ersättningar för dig som är föräldraledig. Utöver det finns pension, semester, företagshälsovård, försäkringar och löneväxling.
Allt om dina förmånerPubliceringsdatum2026-01-06Dina arbetsuppgifter
Som röntgensjuksköterska hos oss har du ett omväxlande och utvecklande arbete, i ett stundtals högt tempo. Vi arbetar samt lär av varandra och har ett gott samarbete mellan professioner där patientens bästa är vårt gemensamma mål.
Du roterar mellan flera modaliteter och arbetar med både akut och elektiv verksamhet. Den akuta verksamheten är öppen dygnet runt och den elektiva verksamheten är öppen dagtid samt med viss kvälls- och helgverksamhet. Arbetstiden är förlagd till vardagar och kvällar, samt helger.Kvalifikationer
Legitimerad röntgensjuksköterska. Meriterande med några års erfarenhet som legitimerad röntgensjuksköterska. Du behärskar svenska flytande i både tal och skrift.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt med förmåga att bibehålla lugnet i en föränderlig vardag med ett stundtals högt tempo. Du tar ansvar för ditt eget arbete och söker information för att åstadkomma ett gott resultat. Du följer planering och struktur, men behöver också kunna hantera arbetet när nya situationer uppstår. Du är en bra kollega som värdesätter och bidrar till ett gott samarbete. Du är också engagerad i att bidra med idéer och initiativ som främjar verksamhetens utveckling.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Radiologi omfattar röntgen, nuklearmedicin och sjukhusfysik. På röntgenavdelningen utför vi olika avancerade undersökningar, med hjälp av modern teknik inom röntgen, ultraljud och magnetkamera. Vi gör årligen 140 000 röntgenundersökningar och mer än hälften av alla leverablationer i Sverige. På kliniken finns modaliteter som MR, DT, angiografi, konventionell röntgen, genomlysning, ultraljud samt en ablationsverksamhet. I verksamheten arbetar cirka 150 personer.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/8064". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Danderyds sjukhus, Radiologi, Röntgendiagnostisk avdelning Kontakt
Amanda Lundell 0812359216 Jobbnummer
9670239