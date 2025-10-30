Röntgensjuksköterska till Neuroradiologi och Odontologi i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde (VO) bild och funktion vid Skånes universitetssjukhus omfattar sex enheter: akutradiologi, barn och skelettradiologi, gastrointestinal urologisk och thoraxradiologi, neuroradiologi inklusive odontologisk radiologi, klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt klinisk neurofysiologi. Vi finns belägna i Lund, Malmö, Eslöv och Trelleborg. Vi är cirka 750 medarbetare som strävar efter att bedriva en förstklassig diagnostik/behandling samt att ge våra patienter och remittenter en hög grad av service.
VO bild och funktion utgör en komplett verksamhet inom området, med de flesta möjliga modaliteter representerade såsom datortomograf, MR, intervention, ultraljud, konventionell utrustning samt isotopverksamhet. Här bedrivs högklassig och mångfacetterad forskning och utveckling i samarbete med olika aktörer. Vår verksamhet består av både akuta och elektiva undersökningar.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Vår angioverksamhet ökar och vi vill kunna erbjuda våra medarbetare en hälsosammare schemaläggning, därför söker vi en ny kollega som vill arbeta med interventioner inom Neuroradiologi inom enhet Neuroradiologi och odontologi i Lund.
Inom Neuroradiologi och odontologi undersöker vi hjärnan, ryggen, halsen, ansiktet, tänderna med mera. Vi använder oss av olika röntgentekniker såsom datortomografi (DT), genomlysningsteknik, konventionell röntgenteknik samt magnetkamera (MR). På enheten arbetar vi kvällar, helger och med beredskap.
Tjänsten inriktar sig på Neurointerventioner, vilket innebär att du huvudsakligen arbetar på något av våra toppmoderna angiolab. På Neurologi/Odontologi Neuroradiologiska och odontologiska enheten ingår också DT, MR och odontologi. När du inte har din placering på angiolab så har du i första hand din placering på DT, men även MR och odontologi kan komma att bli aktuella.
Vi arbetar i team med läkare, undersköterskor, administrativ personal och anestesi. Eftersom kvalitet och utveckling är en viktig del i vårt arbete satsar vi mycket på internutbildning samt annan utbildning inom vår specialitet. Vi har ett stort patientfokus och hjälps åt att lyckas i vår roll som röntgensjuksköterska.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är legitimerad röntgensjuksköterska med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Tidigare erfarenhet inom angioverksamhet och/eller DT är meriterande.
Som person trivs du med ett omväxlande arbete och kan hantera situationer med både högre och lägre tempo på ett strukturerat sätt. Vidare är du drivande, intresserad av att förvärva ny kunskap och dela med dig av din kunskap. Vidare har du god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du är lyhörd och ödmjuk samt värdesätter ett respektfullt bemötande till patienter, deras närstående och dina kollegor. Vi ser att du har god förmåga att planera och organisera ditt arbete tillsammans med dina kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
