Röntgensjuksköterska till Medicinsk Enhet Strålbehandling
2026-02-10
Nu finns en unik möjlighet att få vara med och expandera högspecialiserad cancervård! Vi söker dig som kanske redan har en specialistutbildning inom strålbehandling eller är röntgensjuksköterska och i framtiden vill gå uppdragsutbildning i strålbehandling.
Hos oss får du vara en del av en verksamhet där teknik, precision och patientkontakt går hand i hand. Välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
en unik möjlighet att växa, både professionellt och personligt, inom ett högspecialiserat område i en stimulerande miljö
arbetstid förlagd dagtid, måndag till fredag
möjlighet till rotationstjänster inom Medicinsk Enhet Strålbehandling
arbete på en högspecialiserad arbetsplats med fokus på utbildning, forskning och kontinuerlig utveckling.
Vi söker nu röntgensjuksköterskor till både Strålförberedande och Extern Strålbehandling. För arbete inom Extern Strålbehandling krävs att du genomgår en uppdragsutbildning/specialistutbildning inom strålbehandling. För arbete inom Strålförberedande finns möjlighet att arbeta utan att genomgå uppdragsutbildning.
Annonsen avser en betald heltidsutbildning i samarbete med Lund Universitet och utbildningen ingår i din anställning hos oss. Vi garanterar studieplats och löneutbetalning under studietiden. Läs mer om utbildningen här.
Strålförberedande
På den strålförberedande enheten spelar du en avgörande roll i förberedelserna inför strålbehandling. Här arbetar du med bildtagning samt bildimport på CT och MR för att skapa bildunderlag till dosplanering. En viktig del av arbetet är även att tillverka fixationer, vilket säkerställer att patienten ligger stabilt och i rätt position under behandlingen.
Vi är de första som patienterna möter inför sin strålbehandling, och därför lägger vi stor vikt vid ett professionellt bemötande och tydlig information. I vårt team samarbetar vi nära sjukhusfysiker och onkologer för att optimera behandlingen för varje enskild patient.
Extern Strålbehandling
På Extern Strålbehandling arbetar du med att ge strålbehandling och onkologisk omvårdnad i en högteknologisk miljö. Avdelningen består av 8 linjäracceleratorer med tillhörande kringutrustning vilket gör att du dagligen jobbar med avancerad teknisk utrustning. I omvårdnadsarbetet ingår omhändertagande av symtom och biverkningar från sjukdom och behandling. Vi jobbar i multiprofessionella team som bygger på nära samarbete och god kommunikation för att uppnå en trygg miljö under patientens tid hos oss på extern strålbehandling. Se mer om extern strålbehandling här.
Vi söker dig som
har en mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga och trivs med att arbeta i multiprofessionella team där samverkan är avgörande för patientens trygghet
är positiv, engagerad och prestigelös, med ett genuint intresse för onkologi och vilja att bidra till både vård, forskning och utveckling
visar empati, lyhördhet och professionalism i mötet med patienter och närstående - även i utmanande situationer
har ett analytiskt och noggrant arbetssätt, med förmåga att tänka kritiskt och uppmärksamma detaljer som kan göra skillnad i vården.

Kvalifikationer
Legitimerad röntgensjuksköterska.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Cancer
Tema Cancer är ett av de största områdena inom sjukhuset. Vi utreder, behandlar och vårdar patienter med någon form av malign tumörsjukdom samt benign hematologi och koagulationssjukdomar.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
