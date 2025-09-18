Röntgensjuksköterska till Mammografimottagningen Capio S:t Görans Sjukhus
Om oss
Söker du en arbetsplats som sätter kvinnors hälsa främst? Kom till oss på Mammografimottagningen på Capio S:t Görans Sjukhus!
Vår mottagning är unik!
Vi är en välbemannad enhet både avseende röntgensjuksköterskor och bröstradiologer. Under hösten kommer vi att utöka vår verksamhet vilket ger oss möjlighet att anställa ytterligare röntgensjuksköterskor. Hos oss är det självklart att patienten är i centrum av verksamheten samtidigt som vi värderar både trivsel och arbetsmiljö högt.
Vi ligger i framkant gällande AI och har under våren installerat ny toppmodern mammografiutrustning.
Din roll Att arbeta med mammografi innebär att du dagligen möter många kvinnor i alla åldrar. På kort tid bygger du förtroende och utför undersökningen på ett professionellt sätt.
Vårt uppdrag är både att utföra hälsokontroller (mammografiscreening) och kliniska undersökningar. Det gör att arbetet hos oss är varierat och vi roterar mellan screeningundersökningar, kliniska undersökningar och telefonrådgivning.
Du får även möjlighet att assistera en radiolog vid punktioner inklusive VAE (Vacuumassisterad excision) och stereotaktiska punktioner.
Vi erbjuder dig Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad, både för våra patienter, dina blivande kollegor och verksamheten.
Individuellt anpassad introduktion utifrån dina kunskaper och erfarenheter.
Vi erbjuder dig ett öppet och positivt arbetsklimat med möjlighet kompetensutveckling samt delaktighet i avdelningens fortlöpande förbättringsarbeten.
Arbetstid dagtid på vardagar, med möjlighet till frivilliga extrapass enstaka kvällar och helger. Om dig Vi söker sig som är legitimerad röntgensjuksköterska.
Har du ingen tidigare erfarenhet av mammografi så ger vi dig den utbildning och kompetens som behövs. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Publicerat: 2025-09-18
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
