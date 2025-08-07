Röntgensjuksköterska till mammografienheten i Östergötland
Vill du vara en del av ett engagerat team som värnar om kvinnors hälsa? Då kan du bli en del av gemenskapen på mammografienheten i Linköping.
Nu söker vi en kollega till vårt team på mammografienheten som präglas av hög kompetens och arbetsglädje.
Vårt erbjudande
Mammografienheten i Linköping är en enhet i framkant där målet för verksamheten är att upptäcka bröstcancer i tidigt skede. Screening genomförs i Linköping, Motala och Norrköping, samt utredning vid cancermisstanke i Linköping. Vi kombinerar medicinskt kunnande med stor mänsklig omtanke. Hos oss finns det goda möjligheter till utveckling och rotation, vilket skapar variation i din vardag.
Mammografienheten har cirka 38 medarbetare och är en del av Röntgenkliniken US.
Vi är ett universitetssjukhus som ger möjlighet till både bredd och specialisering. Vi ser mycket positivt på fortbildning och kurser av värde för din och klinikens utveckling. Vår verksamhet utvecklas hela tiden och ny teknik integreras i arbetet. Vi har en modern maskinpark och framåtsträvande miljö där vi alltid har patienten i fokus. Vi är ett team med olika lång erfarenhet och yrkesroller vilket vi ser som en tillgång. Tillsammans skapar vi en arbetsplats med engagemang och delaktighet, där alla ges möjlighet att vara med och påverka. Vår arbetsmiljö kännetecknas av ansvar, tillit, delaktighet och förtroende.
Här kan du läsa om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Som röntgensjuksköterska kommer du bland annat arbeta med mammografiska hälsokontroller, kliniska mammografier och utredningar. Du assisterar radiolog vid ultraljudsundersökningar och biopsier i ultraljud med mera. Hos oss arbetar vi dagtid, måndag till fredag, har möjlighet till flextid och erbjuder dig ett utvecklande arbete där du blir specialist inom din profession.
Att arbeta med mammografi är ett intressant och varierande arbete där du dagligen möter många människor i olika åldrar. Hos oss blir du en del av ett team med mycket värme och härlig energi.
Hos oss får du en personligt anpassad introduktion.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska. Vi ser det som positivt om du har tidigare erfarenhet av mammografi, men det är inget krav. Det viktiga för oss är att du kommer med ett driv och stort engagemang. Vi ser gärna att du har körkort då vi alternerar mellan våra arbetsplatser i Linköping, Motala och Norrköping.
Vi söker dig som är flexibel och självgående, har god samarbetsförmåga och ser möjligheter. Du är trygg och stabil i din yrkesroll och kan bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt. Du har lätt för att samarbeta och har en vilja att bidra till verksamhetens utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då du och dina framtida kollegor är viktiga i teamet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
