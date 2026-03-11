Röntgensjuksköterska till magnetkameran, Akademiska sjukhuset
2026-03-11
Verksamhetsområde bild- och funktionsmedicinskt centrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Vi utökar vår MR-verksamhet och söker nu en erfaren röntgensjuksköterska som vill vara med och utveckla vår verksamhet vidare. Vi har idag den senaste tekniken i nya utrustningar, delar av verksamheten har flyttat in i nya fina lokaler i en ny vårdbyggnad och verksamheten på vår nya intraoperativa magnetkamera pågår för fullt.
Ditt uppdrag
Som röntgensjuksköterska på MR, verksamhetsområdet Bild- och funktionsmedicinskt centrum, erbjuder vi dig ett stimulerande och omväxlande arbete med stora utvecklingsmöjligheter.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att praktiskt förbereda patienter och utföra undersökningar samt hantering, lagring och bearbetning av insamlade data. Patientadministration och kontakter med mottagningar, avdelningar och remittenter ingår i arbetsuppgifterna. Du kommer att arbeta med såväl kliniska patientundersökningar samt med forskningsundersökningar.
Som röntgensjuksköterska blir du en del av ett tvärprofessionellt team inom enheten och kommer att samarbeta med läkare, sjukhusfysiker, kemister, undersköterskor och medicinska sekreterare med flera. Vi lägger upp en individuell upplärningsplan för alla som börjar arbeta på avdelningen.
Hos oss får du möjligheten att utveckla och utvecklas. Med andra ord - vi erbjuder dig en händelserik framtid. Vi erbjuder dessutom konkurrenskraftiga löner.
Du är legitimerad röntgensjuksköterska med goda kunskaper inom MR.
Din kompetens
Förutom utbildning och erfarenhet värderar vi självklart din personlighet högt. Dina arbetsuppgifter och den dagliga kontakten med människor ställer höga krav på att du är serviceinriktad, anpassningsbar och har god samarbetsförmåga. Du är trygg, har självinsikt och har en förmåga att skilja på det personliga och professionella. Du är lugn och kontrollerad under stress eller i pressade situationer och fokuserar på rätt saker. Du är mål- och resultatorienterad i arbetssätt och prioriteringar. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt inom uppsatta tidsramar. Dessutom behöver du vara noggrann och se positivt på arbetet. Det är viktigt att du behärskar det svenska språket såväl i tal som skrift.
Vi erbjuder
Vi kan erbjuda dig en tillsvidareanställning på 100%, eventuellt kan provtjänstgöring komma att tillämpas. Beredskapsarbete ingår i tjänsten. Tillträde enligt överenskommelse.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Biträdande Avdelningschef Elisabeth Thorsén 018-6172724 eller 0722 024159
Facklig kontaktperson Vårdförbundet: Sanija Cikota 018-6114713
Övriga fackförbund nås via Region Uppsalas växel 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
