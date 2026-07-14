Röntgensjuksköterska till Centralsjukhuset i Karlstad
Region Värmland / Sjuksköterskejobb / Karlstad Visa alla sjuksköterskejobb i Karlstad
2026-07-14
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Vill du bli en del av ett tryggt och engagerat team där vi stöttar varandra och har patienten i fokus? Nu söker vi en röntgensjuksköterska till ett vikariat som sträcker sig till hösten 2027, en fin möjlighet att utvecklas tillsammans med oss i en modern och varierad verksamhet.
Din arbetsplats
På mottagningen arbetar cirka 70 medarbetare bestående av radiologer, röntgensjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer. Enheten har ett dygnet runt uppdrag och finns på det största av länets tre akutsjukhus. Vi arbetar med konventionell röntgen, datortomografi, ultraljud, magnetkameraundersökningar samt interventioner.
Vi erbjuder en arbetsplats med stor bredd i utbudet, modern utrustning och trevliga kollegor. Vi är ett gäng som trivs ihop och ställer upp för varandra. Vi arbetar tillsammans och värnar om delaktighet och utveckling.Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Som röntgensjuksköterska hos oss arbetar du i en akut och poliklinisk radiologisk verksamhet.
Arbetsuppgifterna innefattar patientnära arbete, självständigt handhavande av radiologisk utrustning, patientomhändertagande samt bild- och strålkvalitetsarbete i samarbete med tvärprofessionella team. Jour- och beredskapstjänstgöring kan komma att ingå.
Dina kunskaper och kompetenser
Du är legitimerad röntgensjuksköterska samt har god kunskap i svenska, i både tal och skrift. Tidigare arbetslivserfarenhet från röntgenmottagning och MR är meriterande.
För att passa hos oss har du ett gott omdöme och förmåga att anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Du lägger stor vikt vid att leva upp till uppsatta mål och kvalitetsstandarder samt samarbetar väl med andra. Du har dessutom ett serviceinriktat förhållningssätt och strävar efter att ge ett professionellt och gott bemötande i ditt arbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156), https://www.regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/lediga-jobb
Region Värmland (visa karta
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651 82 KARLSTAD Arbetsplats
Röntgenmottagning CSK Kontakt
tf. enhetschef
Kim Jordan Erlandsen 010-8391761 Jobbnummer
10002018