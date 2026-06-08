Röntgensjuksköterska/Sjuksköterska till Mammografin, Sundsvall
Region Västernorrland / Sjuksköterskejobb / Sundsvall Visa alla sjuksköterskejobb i Sundsvall
2026-06-08
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Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Om verksamheten
Mammografin Västernorrland är en enhet i framkant där målet för verksamheten är att upptäcka bröstcancer i tidigt skede. Vi kombinerar ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och tydligt patientvärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice mot våra patienter och kunder. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärdet som vi skapar för samhället i stort. I verksamheten samarbetar läkare, röntgensjuksköterskor/sjuksköterskor och medicinska sekreterare tillsammans.
Vi erbjuder dessutom:
Dagtidstjänstgöring
Traktamente, boende och bil vid distansarbete
Förtroendetid
En schemaläggning som gör det möjligt att sluta vid lunch varje fredag
Vi söker nu en röntgensjuksköterska/sjuksköterska till oss! Tjänsten avser en tillsvidareanställning, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Hos oss roterar vi på alla förekommande uppgifter såsom:
Screening
Kliniskt arbete
Kontinuerlig metodutveckling
I tjänsten ingår även att vissa veckor arbeta i mammografivagnen som är placerad på annan ort.
KvalifikationerVi söker dig somÄr legitimerad röntgensjuksköterska eller sjuksköterska
Har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om duHar tidigare erfarenhet av röntgenutrustning samt mammografi
Har ytterligare språkkunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaperSamarbetsförmåga
Strukturerad
Kvalitetsmedveten
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt gällande kollektivavtal. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "130:2026:197". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206), https://www.rvn.se/
Storgatan 1 (visa karta
)
871 85 HÄRNÖSAND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länssjukvård Somatik Kontakt
Rekryterande chef
Elin Lidström elin.lidstrom@rvn.se 060-182740 Jobbnummer
9953369