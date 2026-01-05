Röntgensjuksköterska/sjuksköterska till Bröstradiologiska kliniken
Bröstradiologiska kliniken, BRK, i Västmanland är en stolt klinik i framkant.
Är du den "mammografisjuksköterska" vi söker? Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Bröstradiologiska kliniken använder benämningen "mammografisjuksköterska" som ett samlingsbegrepp för bildtagande röntgensjuksköterska eller sjuksköterska.
Som mammografisjuksköterska på BRK så har du en mängd olika uppgifter, bland annat:
• Röntgar bröst med mammografi i både screeningflödet och vid bröstcancerutredningar samt vid alla cancerkontroller och ärftlighetskontroller
• Bröstpalpation av utredningspatienter
• Assisterar vid ultraljud och provtagningar
• Telefonkontakt med patienter för om- och avbokning samt svara på frågor om våra utredningar
• Bokar MR-bröst och kontrastmammografier
När du börjar hos oss får du en anpassad 10 veckor lång utbildning/upplärning under handledning på samtliga våra apparater och datasystem. Här ingår även upplärning av alla arbetsrutiner.
Arbetsuppgifterna förändras ständigt då vi är en klinik i kontinuerlig utveckling och du ska vilja vara med på den resan. Vi ser gärna att man visar intresse för att vara med att driva ett av våra ansvarsområden efter en tid på kliniken.
Mammografisjuksköterskorna precis som alla andra på kliniken saxar ledigheter, korta som långa.
Om arbetsplatsen
Bröstradiologiska kliniken, BRK, utför både bröstcancerscreening med mammografi samt avancerade bröstutredningar med mammografi, tomosyntes, kontrastmammografi, ultraljud, och MR-bröst samt olika typer av provtagningar och indikeringar. BRK håller i de multidisciplinära konferenserna, MDK, för bröstcancer, 1-2 gånger varje vecka.
BRK medverkar aktivt i den regionala brösttumörprocessen tillsammans med våra lika engagerade kollegor från flera andra klinker. BRK medverkar aktivt i de sjukvårdsregionala arbetsgrupperna för bröstcancerscreening och bröstcancer.
BRK är en välbemannad klinik som de senaste 12 månaderna hjälpt 4 andra regioner med screeninggranskning, MR-granskning samt utredningar på plats och på annan ort. Det ställer krav och utvecklar alla medarbetare på kliniken som får nya arbetsuppgifter i och med dessa samarbeten.
BRK har idag 29 medarbetare; 2 medicinska sekreterare, 19 mammografisjuksköterskor (röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor) samt 8 läkare.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig:
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta gärna oss om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och hospitera hos oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta vår enhetschef Mia Hansson så ordnar vi det! Kontaktuppgifter ser du här nedan.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska eller sjuksköterska, gärna med några års yrkeserfarenhet. Arbetsuppgifterna kräver att du behärskar det svenska språket fullt ut i både tal och skrift och har goda kunskaper i engelska. Övriga språkkunskaper är meriterande.
Som person är du lugn och trygg. Du har lätt att anpassa dig till nya omständigheter och kan växla i arbetstempo. Eftersom vi har ett stort flöde av patienter behöver du gilla ett högt tempo, vara strukturerad och kunna prioritera i ditt arbete. Du är omtänksam, har lätt för att samarbeta och tillför arbetsglädje i teamet. Du vill bidra till verksamhetens utveckling, kommer med idéer och tar initiativ i ditt arbete.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid. Dagtid måndag-fredag. Tillträde efter överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 18 januari 2026.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
